Archivada la denuncia a la joven que portaba el bolso de gatos que ofendió a la Policía

La Policía Nacional ha decidido archivar el acta de denuncia que se interpuso el pasado domingo en las inmediaciones del estadio Vicente Calderón contra la propietaria de un bolso con las siglas A.C.A.B., que la policía interpretó como All Cops Are Bastards ('todos los policías son unos bastardos'), mientras que la portadora afirmó que era el acrónimo de "all cats are beautiful".

Además la Jefatura Superior de Policía ha abierto una información reservada para esclarecer los hechos. Según informa la Jefatura, se ha adoptado esta decisión atendiendo "a las circunstancias" del hecho y la "ambivalencia" que da lugar a las referidas siglas.

La chica fue denunciada sobre las 18.50 horas del domingo en la calle de Toledo de Madrid, en las inmediaciones del estadio Vicente Calderón, donde horas después se jugó la final de Copa del Rey entre el Sevilla y el Fútbol Club Barcelona.

La joven difundió en redes sociales el acta de la denuncia, en la que se deja constancia que exhibía un bolso con las siglas A.C.A.B y especificaba que significa "all cops are bastards", es decir, "todos los policías son bastardos", un habitual insulto a los policías relacionado con los movimientos ultras. Pero la chica también ha difundido una foto de su bolso, con la cara de un gato, las siglas A.C.A.B. y el lema "all cats are beautiful", es decir, "todos los gatos son bonitos".

Según su propio relato, los policías le notificaron el motivo de la sanción y ella les respondió que era mentira que su bolso exhibiese un insulto a la Policía. Por ese motivo, se negó a firmar la denuncia e insistió en que no había cometido ningún delito.

La Ley de Seguridad Ciudadana, calificada de Ley Mordaza por sus detractores, estableció sanciones de hasta 600 euros por infracciones leves, como la del domingo.