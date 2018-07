Denunciada por llevar un bolso de gatos al creer la Policía que les insulta

Una joven que paseaba por las inmediaciones del estadio Vicente Calderón antes de la final de la Copa del Rey, fue sancionada por llevar un bolso con la imagen de un gato con las siglas A.C.A.B. La portadora del bolso afirmó que se trataba del acrónimo 'All Cats Are Beautiful' ('todos los gatos son bonitos'), sin embargo la denuncia policial fue por creer que se trata de la expresión era All Cops Are Bastards ('todos los policías son unos bastardos').

La Policía denunció el domingo a una joven que llevaba un bolso con las siglas A.C.A.B. y el lema "all cats are beautiful" al interpretar los agentes que hace referencia al insulto contra las fuerzas de seguridad "all cops are bastards".

La chica fue denunciada el domingo por la tarde, sobre las 18.50 horas, en la calle de Toledo de Madrid, en las inmediaciones del estadio Vicente Calderón, donde horas después se jugó la final de Copa del Rey entre el Sevilla y el FC Barcelona.

La joven ha difundido en redes sociales el acta de la denuncia, en la que se deja constancia que exhibía un bolso con las siglas A.C.A.B y especificaba que significa "all cops are bastards", es decir, "todos los policías son bastardos", un habitual insulto a los policías relacionado con los movimientos ultras.

Pero la chica también ha difundido una foto de su bolso, con la cara de un gato, las siglas A.C.A.B. y el lema "all cats are beautiful", es decir, "todos los gatos son bonitos". Según su propio relato, los policías le notificaron el motivo de la sanción y ella les respondió que era mentira que su bolso exhibiese un insulto a la policía. Por ese motivo, se negó a firmar la denuncia e insiste que no ha cometido ningún delito.

La Ley de Seguridad Ciudadana, calificada de "Ley Mordaza" por sus detractores, estableció sanciones de hasta 600 euros por infracciones leves, como esta.

La Policía, como ocurre en estos casos, ha propuesto una sanción a la Delegación del Gobierno a la que ahora toca decidir si la impone, según fuentes policiales consultadas por Efe.

Las fuentes insisten en que, aunque el bolso contenga el lema de los gatos, "todo el mundo" entiende que A.C.A.B. es un insulto a la policía.