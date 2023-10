Aparece una nueva víctima de Daniel Sancho: "Me rompió la nariz"

Desde que estalló el caso de Daniel Sancho no paran de aparecer nuevos datos que aportan más información sobre la vida del hijo de Rodolfo Sancho, que se encuentra en prisión provisional en la cárcel de Samui desde que fue detenido el 5 de agosto en Phangan, tras confesar ese día el asesinato y descuartizamiento del cirujano colombiano, cuyos restos fueron esparcidos por la isla y el mar.

En esta ocasión se ha sabido que Daniel Sancho, antes de cometer, presuntamente, el asesinato de Edwin Arrieta (44 años), habría tenido un encontronazo con una persona a la que le "rompió la nariz".

Brutal agresión

Daniel Sancho protagonizó una agresión con otro joven, Richard William Medina. El joven relató que Sancho les increpó y "ahí le propinó un puñetazo a un amigo mío".

Al parecer, según él, después el hijo de Rodolfo Sancho habría dado un "manotazo a mi amigo, que tenía un vaso en la mano y con ese mismo vaso le partió los dientes", describió el joven.

Además, Richard William Medina explica que Sancho podía haber parado con el manotazo y el puñetazo pero continuó golpeándole. "Yo me acerqué y me dio un golpe que me rompió la nariz", explicó.

"Me dio patadas en el suelo y me rompió el metacarpiano", añadió Medina.

Estos hechos habrían terminado en un juicio, a los tres años de los hechos. Al parecer, los dos hombres involucrados en la pelea fueron acusados de "lesiones leves y Daniel Sancho de lesiones graves, con pequeño agravante por usar un vaso de cristal", según ha publicado el programa 'TardeAR'.

Otra agresión de Daniel Sancho en España

Hace unos días también se hacía público que Daniel Sancho tiene pendiente un juicio en Madrid por un delito de lesiones que hace referencia a una agresión que se produjo en el 9 de noviembre de 2019 en la madrileña calle José Abascal.

La agresión sucedió sobre las cuatro de la madrugada, cuando Daniel Sancho "procedió a introducirse en un vehículo taxi sin respetar la cola que se había formado para utilizar el servicio público", tal y como recogió el diario 'ABC'.

J.C, siglas con las que se identifica a la víctima, increpó a Daniel que se colara, y tras ello, Sancho le propinó un puñetazo "en la cabeza ocasionándole lesiones que tardaron en curar doce días", apunta ABC.