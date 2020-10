Anticorrupción solicita el ingreso en prisión de la mujer de Bárcenas

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a la Audiencia Nacional que ejecute la sentencia del Tribunal Supremo relativa al Caso Gürtel por la cual Rosalía Iglesias, mujer del ex-tesorero del Partido Popular Luis Bárcenas, deberá cumplir una pena de 12 años y 11 meses de prisión.

Anticorrupción ha pedido que, tras el fallo del Supremo, 12 de los 26 condenados que todavía se encuentran en libertad ingresen en prisión. Ellos son Iván Yáñez, Jesús Sepúlveda, Juan José Moreno, Ricardo Galeote, José Luis Izquierdo, Jesús Merino, Carmen Rodríguez Quijano, Carlos Clemente, Isabel Jordán, Teresa Gabarra, Pedro Rodríguez Pendás y Antonio Villaverde.

No obstante, la Audiencia Nacional no habría recibido por el momento la citada resolución oficial del Supremo, por lo que no podría ejecutar la sentencia hasta que esta le sea remitida. Y, una vez se ordene su ingreso en prisión, los condenados dispondrán de un plazo determinado para entrar en prisión.

