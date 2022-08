Una anciana de 106 años celebra su aniversario con un stripper: “Fue bastante divertido”

Llegar a los 100 años de edad es un logro que muy pocas personas han tenido el lujo de conseguir. Por esta razón, una vez se alcanza esta meta, hay que celebrarlo por todo lo alto.

Para Gill, la hija de Norah Shaw, el 106 cumpleaños de su madre era digno de un gran festejo y tras escuchar el deseo de la mujer de querer "un hombre guapo para su cumpleaños" hizo lo posible para cumplir con ello.

En realidad, todo empezó los días previos al evento. Shaw, que reside en Tennyson Wharf Care Home, en el Reino Unido, empezó a bromear con el personal de la residencia diciendo que quería un "hombre guapo" para pasar esa fecha.

Lo que no esperaba la anciana es que sus deseos se harían realidad gracias a su hija Grill, que no dudó en cumplir la voluntad de su madre llevando un stripper a la residencia y dejándola a ella y a todas sus compañeras boquiabiertas con la inesperada sorpresa.

El protagonista de la velada fue un joven de 32 años perteneciente a la compañía de strippers 'Butlers in the Buff', quien se presentó a la residencia, decorada de fiesta de cumpleaños, sin camiseta y llevando únicamente una pajarita negra y un delantal sin ropa interior, un detalle que Norah Shaw no dejó pasar.

En una entrevista para PA Real Life, la mujer se sinceró sobre ello: "Me sorprendió mucho cuando se dio la vuelta, porque no tenía ropa interior. Fue bastante divertido. Tenía que seguir viéndolo, así que le pedí que trajera algunos sándwiches", exclamó con una sonrisa de oreja a oreja.

Mensaje de la residencia

La residencia no se ha querido quedar en silencio y publicó un mensaje mostrando su más sincero agradecimiento a todos aquellos que se acordaron del cumple de Norah e, incluso, le envió algún que otro detalle.

“Nos gustaría dar un enorme agradecimiento a cada persona que envió tarjetas de cumpleaños y regalos de Norah, todos estamos tan conmovidos por la amabilidad que se ha mostrado. Realmente ha sido increíble. ¡Norah estaba impresionada con la generosidad y amabilidad, así que gracias a cada una de las personas por ser tan increíbles! Fue encantador todos ser parte de ver a Norah disfrutarlos todos”, se lee en la descripción de la publicación en Facebook.

"Eddy era alto, tenía ojos bonitos y era muy atractivo. No tenía ningún vello en el pecho, lo que me impresionó. Nunca había visto algo así", explicaba Shaw fascinada, mientras su hija añadía que había sido "un cumpleaños de adultos, muy especial. No todos los días cumples esos años".