Anabel Pantoja rompe su silencio tras la investigación por malos tratos a su hija: "Se están diciendo barbaridades"

La colaboradora televisiva Anabel Pantoja ha roto su silencio mediante un vídeo en el que aclara la situación sobre la investigación por presuntos malos tratos a su hija Alma, desmintiendo categóricamente las acusaciones y explicando los acontecimientos que llevaron a esta situación.

"Alma está en casa con su padre, sana y feliz", estas han sido las primeras palabras de una Anabel visiblemente afectada, quien ha preferido dar explicaciones directamente a sus seguidores en lugar de hacerlo a través de comunicados oficiales o representantes.

Según relata Pantoja, todo comenzó el 9 de enero, cuando su hija Alma, de apenas 40 días, sufrió una crisis puntual que llevó a los padres a acudir inmediatamente al hospital. Siguiendo el protocolo habitual en casos que involucran a menores, los médicos emitieron un parte rutinario, desencadenando una investigación que ha causado gran conmoción en la familia.

"Se nos cae el mundo al suelo porque decimos '¿cómo puede ser?'", expresa la influencer, quien asegura que tanto ella como el padre de la pequeña han colaborado plenamente con las autoridades. "Fuimos el lunes a contar nuestra versión, la única verdad, porque con la verdad se va por delante, sin defendernos absolutamente de nada", afirma.

Pantoja ha denunciado la filtración de información y la publicación de lo que ella denomina "barbaridades" sobre el caso. "Me duele en el alma porque se me está acusando o se nos está poniendo en el ojo de algo que no hemos hecho", lamenta, aunque asegura que su principal preocupación actual es la salud de su hija y la resolución del caso.

La situación ha generado una ola de solidaridad entre otros padres que, según cuenta, se han puesto en contacto con ella para compartir experiencias similares. "Muchos padres se han puesto en contacto con nosotros para decirnos que han pasado por el mismo bache, por esta misma situación injusta", revela.

La colaboradora televisiva ha anticipado que tomará medidas legales en el futuro respecto a las informaciones publicadas, aunque por el momento su prioridad es el bienestar de su hija. "Todo, absolutamente todo, lo pillaré, pero dentro de un tiempo, porque no me voy a quedar quieta", advierte.

Finalmente, Anabel ha expresado su deseo de que "toda esta pesadilla termine" para poder volver a la normalidad familiar junto a su pareja y su hija. "Estamos deseando seguir colaborando y poder vivir nuestra vida", concluye.