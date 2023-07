Amazon permitirá pagar con la palma de la mano en su cadena de supermercados

Amazon, el gigante tecnológico propietario de la cadena de supermercados de EEUU Whole Foods, tiene previsto implementar un innovador método de pago basado en la biometría, específicamente en la lectura de la palma de la mano, lo que ha sido criticado por grupos defensores de la privacidad. No obstante, Amazon asegura que ha introducido con éxito su sistema llamado Amazon One en algunas tiendas Whole Foods y tiene planes de extenderlo a más de 500 establecimientos en todo el país.

Desde hace dos años, Amazon One ha estado en funcionamiento en las tiendas "Amazon Go" y ha recibido numerosas críticas debido a su potencial riesgo para la identidad y privacidad de las personas. Recientemente, una demanda colectiva presentada en Nueva York por el Proyecto de Supervisión de Tecnología de Vigilancia (STOP), alegaba que Amazon no ha cumplido con las regulaciones que exigen informar a los clientes sobre el uso del reconocimiento biométrico antes de acceder a los establecimientos que lo emplean.

A pesar de las críticas, Amazon afirma que la información recopilada está protegida y no se comparte con terceros. Para utilizar este sistema de pago, los clientes deben inscribirse online, proporcionando su tarjeta de crédito o débito, su cuenta de Amazon y un número de teléfono móvil. Una vez registrado, el proceso de pago se completa en una tienda física, donde se registra la palma de la mano en un dispositivo Amazon One.

Con el objetivo de incentivar la adopción de este nuevo método de pago, Amazon ofrece descuentos a los usuarios que lo utilicen. Según la compañía, Amazon One ya cuenta con más de tres millones de usuarios registrados.

Leandro Balbinot, director de tecnología de Amazon, ha expresado su satisfacción con la comodidad que este sistema proporciona a los clientes.

A pesar de la polémica generada en torno a la privacidad y seguridad de este sistema de pago, Amazon se muestra decidido a expandir su uso y consolidar su posición en el mercado minorista estadounidense con esta tecnología biométrica pionera.