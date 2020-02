Almudena Grandes arremete contra Vox: "Una no sabe ya qué son más, si tontos o malos"

En su critica a la propuesta de Vox de implantar un 'pin' parental en las escuelas públicas, la escritora considera que "mientras el dinero de todos no sostenga únicamente a la educación pública, decir que el Estado mete las manos en las familias es algo que no se debería tolerar".

La escritora también ha opinado sobre algunas de las declaraciones de los dirigentes de Vox como Ortega Smith, Rocío Monasterio o el propio Santiago Abascal. Asegura que en su defensa del pin parental, lo más preocupante es "la difamación sistemática": "Una no sabe qué son más: si tontos o malos. No se sabe si no saben leer o si lo único que hacen es mentir", ha añadido.

Grandes también ha rechazado las acusaciones de adoctrinamiento que la formación de extrema derecha ha vertido sobre el sistema educativo, y ha advertido: "con la tradición católica de este país podríamos llegar a que un padre dijera: 'Yo no soy partidario de que mi hijo estudie la evolución'".