Murcia suaviza el pin parental: no lo exigirá si las charlas las imparten funcionarios

La Consejería de Educación de Murcia suaviza la medida del pin parental y no exigirá autorización de los padres si las actividades complementarias las imparten funcionarios como policías, médicos o jueces. Además, para que los menores queden fuera, los padres tendrán que manifestarlo expresamente.

La propia consejera de Educación, Esperanza Moreno, ha confirmado que con la modificación del decreto se consolida lo que hasta ahora eran unas meras instrucciones en los centros educativos.

"Esta medida corresponde al acuerdo de gobernabilidad y se le va a dar el rango de decreto con el objetivo de que se establezca de forma permanente. También para ser más operativos y simplificar todos los trámites administrativos en los centros educativos", ha dicho.

Aunque Vox -para apoyar los presupuestos- ha accedido a que no haya que pedir autorización a los padres si las charlas las imparten funcionarios, ya que el silencio de los progenitores se interpreta como positivo, los colectivos sociales que se oponen al veto parental no se dan por satisfechos porque recuerdan que el decreto lo blinda y le da la cobertura legal que hasta ahora no tenía.

La norma se aprobará en Consejo de Gobierno y podrá estar publicada dentro de unos tres meses.

No hay que olvidar que sobre el Gobierno de Murcia pesa el requerimiento del Ministerio de Educación, que les dio un mes para retirar el pin antes de acudir a los tribunales.

