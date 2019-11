Almeida carga contra Vox por "reventar" acto del Día contra violencia machista y les afea su "silencio atronador"

Ha reconocido el regidor que es "lamentable" que este año no haya en Cibeles una declaración institucional contra esta realidad. "No es bueno que no hayamos sido capaces de conseguirlo. Aquí no hay ningún silencio negacionista, aquí el silencio que hay es desde junio cuando (delegado de Igualdad) Aniorte te lleva llamando, y empieza a ser un silencio atronador", se ha dirigido al portavoz de Vox, Javier Ortega Smith.

Por ello le ha retado a que le diga "una sola de esas 21 medidas que no estén justificadas" en ese Pacto, y ha lamentado que se haya "negado a saber". "Igual que hicisteis con un minuto de silencio, lamento profundamente que hayáis venido a reventar un acto. No es política, es politiquería", le ha afeado.

Además, Martínez-Almeida ha puesto en valor las leyes contra violencia de género, ya que han evitado muchos asesinatos. "Lo que tú llamas fracaso ha permitido que haya muchas mujeres supervivientes", ha lanzado.

Por último, el alcalde de Madrid ha asegurado que el gobierno municipal permanecerá firme en la lucha contra la violencia machista, un rumbo que no variará ante ninguna presión. "Este equipo de Gobierno no se va a ver condicionado en violencia de género. Pondremos todos los medios para que ni una más nos falte", ha concluido.

