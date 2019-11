Una víctima de violencia de género se encara con Ortega Smith: "Respete a las muertas, no se hace política con esto"

En su discurso, Ortega Smith ha dicho que la ley es "ineficaz a pesar de la cantidad de dinero invertido" y ha considerado "negacionismo" negar que se está "regando" con dinero a asociaciones que son "chiringuitos que hacen negocios con las víctimas".

Al terminar su discurso, que ha cerrado llamando al resto de grupos políticos a sumarse a su pacto "para que no haya víctimas desprotegidas, sean hombres o mujeres", el secretario general de Vox ha sido abucheado al grito de "vergüenza" por los presentes en la sala.

Cuando ha regresado a su asiento, una mujer víctima de violencia de género en silla de ruedas se ha dirigido a él para pedirle "respeto" hacia las mujeres víctimas y le ha exigido que deje de hacer política con eso.

"Llevo 20 años en silla de ruedas y con la violencia de género no se hace política en este país. Yo de este país no he cobrado ningún duro. No se hace política con esto. Respeto para las muertas y las mujeres víctimas de violencia de género en todo el país. ¡Respeto, por favor!", ha dicho.

Javier Ortega Smith no ha mirado a la mujer mientras esta le increpaba y al final ha tenido que llegar la concejal de Más País, Marta Higueras, para intentar tranquilizar a la mujer.

