Afectado por la DANA: esto es lo que te cubre el seguro

En las últimas horas una DANA ha llegado a España golpeando con fuerza algunos puntos del país, especialmente la zona de Comunidad Valenciana y el este de Castilla-La Mancha. Hasta siete personas han desaparecido y están siendo buscadas por los servicios de emergencia, y los desperfectos y daños materiales son incalculables.

Por suerte, existen muchos seguros que pueden cubrir algunos de los gastos ocasionados por el temporal, aunque generalmente las compañías de seguros rechazan pagar en estos casos puesto que los catalogan dentro de lo que se conocen como fenómeno meteorológico adverso.

Sin embargo, existe el Consorcio de Compensación de Seguros, una entidad que recibe parte de la cuota de cada seguro que pagamos al año y que deberá ser quien se haga cargo de estos siniestros en viviendas y vehículos.

En cualquier caso, el Consorcio solo cubrirá los bienes que aparezcan detallados en la póliza del afectado bajo esas mismas condiciones.

Todo esto ocurrirá, claro está, en caso de que tengamos contratado un seguro. Si no es así, no podrás reclamar nada y tú única oportunidad será que tu zona sea declarada como catastrófica y el Gobierno decida dar ayudas a quien no estuviese asegurado.