Adriana Lastra critica a Madrid por no adoptar las medidas necesarias para controlar la pandemia

Adriana Lastra carga contra el Gobierno de la Comunidad de Madrid, a quien acusa de no haber tomado las medidas adecuadas para controlar la expansión del coronavirus en la región, lo que ha provocado que haya "transmisión comunitaria".

La portavoz del PSOE en el Congreso y vicesecretaria general del partido, Adriana Lastra, ha criticado en Espejo Público al Gobierno de la Comunidad de Madrid, a quien acusa de no haber puesto en marcha "las medidas contra el coronavirus que prometió en la Fase 1" y que "sí adoptaron otras comunidades autónomas".

La número dos del PSOE ha asegurado que, por este motivo, la región madrileña atraviesa un momento en el que los contagios van al alza y "hay transmisión comunitaria". Además, ha denunciado que el Ejecutivo autonómico "no ha contratado rastreadores suficientes, mantiene centros de salud cerrados, ha cerrado las urgencias, no pone remedio a los hacinamientos en el transporte y no ha puesto medidas que dijo que tenía preparadas cuando exigió pasar a la fase 1".

En referencia a los nuevos tests de antígenos que se van a realizar en Madrid, ha aseverado que espera que den resultados más rápidos, a la vez que ha remarcado la necesidad de que la región ponga en marcha las medidas de contención.

Por otra parte, la portavoz socialista ha criticado la saturación de los hospitales de la comunidad y que "la atención primaria no está al cien por cien" porque "el PP en Madrid lleva 35 años destrozando la sanidad pública".

En este sentido, ha lamentado que Madrid es una de las comunidades que menos presupuesto destina a esta partida por habitante, ya que, ha asegurado no llega a los 1.200 euros por habitantes.

Asimismo, ha opinado que la evolución de la pandemia dependerá de la dureza con la que se apliquen estas medidas que, además, deben atender a criterios científicos y no políticos, "incoherentes" y aleatorios.

Aunque respeta a quienes se oponen a las medidas dictadas por el Ejecutivo regional, ha considerado que no es momento de manifestarse.

Por último, Lastra ha remarcado que "con solidaridad" se podrá "doblegar la curva y parar la transmisión del virus".