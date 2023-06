80.000 personas se quedaron fuera del sistema de asilo porque no les cogieron el teléfono

Seis de cada diez solicitudes de asilo fueron denegadas en España en 2022, según CEAR, y mientras sólo el 16,4% reciben luz verde en nuestro país, ese porcentaje llega hasta el 38,5% si nos fijamos en las peticiones de asilo aprobadas de media en la UE. El año pasado solicitaron asilo en España en torno a 188.000 personas (sobre todo venezolanos, colombianos o peruanos), aunque no son cifras reales porque miles de personas no pudieron ni acceder al procedimiento. Para la directora general de CEAR, Estrella Galán, “esta cifra debería ser superior, ya que no cuenta con las personas que no pueden acceder a la administración para pedir protección porque están a la espera de conseguir su cita. De este modo, esas 188.000 podrían alcanzar las 250.000.”

6 meses de media para poder comenzar unos trámites laberínticos

Desde CEAR lamentan que miles de personas queden desprotegidas y atrapadas cada año en un limbo administrativo que se alarga demasiado, por lo que -en víspera del Día Mundial de las Personas Refugiadas- hacen un llamamiento a los partidos políticos de cara al 23J sobre la necesidad de sacar adelante un Pacto de Estado que respete el derecho de asilo en nuestro país.

El número de refugiados y desplazados internos en el mundo en máximos históricos

Récord de refugiados y desplazados internos en el mundo, según la ONU: 108 millones de personas que se han visto obligadas a abandonar sus casas por culpa de las guerras, las violaciones de los derechos humanos o la emergencia climática.