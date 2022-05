15 trucos para realizar la Selectividad 2022

Los alumnos de 2º de Bachillerato están a punto de enfrentarse a una de las semanas más importantes de su vida estudiantil. Y es que empieza la cuenta atrás para la Selectividad, también conocida como PAU, EBAU o EvAU.

En estos días llenos de exámenes, los preuniversitarios deben poner a prueba todo lo aprendido durante los dos últimos años académicos para poder acceder a la universidad y a la carrera que quieren.

Nervios, ansiedad, estrés, incertidumbre, miedo… Estos son solo algunos de los síntomas que presentan los jóvenes ante este reto. Por ello, queremos compartir distintos trucos para preparar y aprobar la evaluación para el acceso a la universidad.

Consejos para preparar Selectividad

A continuación, te presentamos algunos consejos y trucos para preparar la Selectividad:

Prepara el temario con antelación

Para enfrentarse a la EBAU con seguridad y confianza, es importante empezar a estudiar con tiempo de antelación, ya que la proximidad de las pruebas puede acarrear nerviosismo y fatiga, lo que ralentiza el tiempo óptimo de estudio .

Organiza el estudio

Analiza el temario del que te van a evaluar y plantéate objetivos diarios. Eso sí, estos deben ser realistas. Además, debes tener en cuenta los repasos y retrasos por imprevistos.

Márcate unos horarios y crea tu propia rutina

Al mismo tiempo, es necesario crear una rutina de estudio que cuente con los descansos necesarios. Sin embargo, cabe destacar que la noche no es el mejor momento para ello, puesto que dormir bien es lo que nos ayuda a asimilar todo el aprendizaje del material que estudiamos.

Utiliza tips de estudios efectivos

Existen diferentes técnicas que te pueden ayudar a estudiar. Tras una primera lectura del contenido, es hora de comenzar a estudiar en profundidad. Para ayudarnos, existen diferentes técnicas de las que podemos hacer uso: esquemas, fichas, reglas mnemotécnicas, subrayado, toma de apuntes… Descubre cuáles te funcionan mejor y haz uso de ellas.

Cuídate

Cuídate y lleva una vida lo más saludable posible: duerme las horas que necesites, aliméntate correctamente, evita las mal llamadas bebidas energéticas e intenta reservar parte de tu tiempo para desconectar brevemente del estudio y realizar algo de actividad física.

Qué hacer los días previos a los exámenes

Unos días antes de la Selectividad ya deberías haber estudiado el temario en profundidad, por lo que hay que trabajar en otros objetivos:

Céntrate en aquellos contenidos que peor se te den

Los días previos al examen sirven para realizar un último repaso y centrarnos en los conceptos que más difíciles no son de asimilar y que nos suponen un mayor reto a la hora de prepararnos para aprobar la Selectividad.

Aprende técnicas de relajación

Dedicar unos minutos a respirar profundamente puede marcar la diferencia en un momento de tensión máxima. Por este motivo, los expertos insisten en la necesidad de aprender técnicas de relajación que te ayudarán a reducir la tensión muscular y el estrés.

Trabaja la confianza en tí mismo

Si te has preparado el temario no tienes motivos para creer que no puedes hacer los exámenes. Ten confianza en ti mismo, controla los pensamientos negativos y relativiza las consecuencias de no conseguir tus objetivos.

Estudiante prevenido vale por dos

Infórmate con antelación de los horarios y lugares de realización de cada prueba y averigua exactamente el material qué debes llevar a los exámenes.

Prepara todo la víspera de las pruebas

En la misma línea del consejo anterior, se recomienda en la víspera de las pruebas, planificar todo: desde los bolígrafos que vas a llevar hasta la calculadora o el diccionario de latín. Además, se podría visitar el lugar donde va a ser el examen para tratar de familiarizarse con el espacio y así evitar miedos infundados.

Cómo afrontar las pruebas de acceso a la universidad

Para el tan temido día también hay una serie de consejos que amenizarán la primera jornada donde, generalmente, los alumnos suelen estar más nerviosos:

Lee bien las instrucciones y los enunciados del examen

Haz una primera lectura de todas las preguntas para saber cuáles te suponen más o menos esfuerzo. De esta manera averiguarás la parte del examen por la que te conviene empezar.

Contesta a aquello que te pregunten y argumenta tus respuestas

No te darán más puntuación por desarrollar contenidos que no tienen que ver con lo que te piden en el ejercicio. Aún así, hay que argumentar las respuestas y justificarlas con ejemplos, si es necesario.

Distribuye bien el tiempo

Cada una de las pruebas a las que se someta el alumnado, independientemente de si se trata de una materia de la fase general o voluntaria, tendrá una duración de 90 minutos, es decir, de una hora y media.

Sabiendo esto, debes practicar en casa con exámenes de años anteriores para que, al realizar el examen, puedas invertir tu tiempo de una manera que te resulte fácil y sencilla y que te permita terminar con fluidez y tranquilidad.

Repasa al acabar cada prueba

En el caso de que te sobre tiempo, aprovecha para repasar todas las preguntas, buscar faltas de ortografía o ver otros errores que puedan penalizar más.

Entre prueba y prueba, intenta desconectar

Si estás nervioso, una de las peores cosas que puedes hacer es ponerte a comentar con tus compañeros qué han respondido en tal o cual pregunta. Los comentarios podrían afectar a tu ánimo negativamente.

Los expertos recomiendan dejar la mente en blanco y afrontar con una actitud relajada la siguiente prueba.