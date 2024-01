Cuánto tiempo puede ser contagiosa una persona con gripe

Los casos de gripe en España permanecen en una "meseta estable sin un claro descenso". Así lo advierten los médicos de Atención Primaria que consideran "una osadía" confirmar que, con los datos actuales y un mínimo descenso, la gripe haya alcanzado su pico.

El portavoz de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), Lorenzo Armenteros, describe la situación actual como "pequeños dientes de sierra" y considera que el nivel máximo de casos podría alcanzarse esta semana.

En cualquier caso, lo cierto es que la afluencia en la Atención Primaria ha disminuido, en parte gracias a que las recomendaciones de Sanidad que los ciudadanos están llevando a cabo para no colapsar los hospitales y centros sanitarios. No obstante, Armenteros aclara que han bajado los pacientes con patología leve, pero no así las urgencias hospitalarias donde la gripe A y los virus respiratorios siguen tensionando el servicio.

¿Cómo se contagia la gripe?

Las medidas de seguridad son fundamentales para evitar que el virus se expanda, entre ellas, el uso de la mascarilla y quedarse en casa cuando se tienen síntomas.

La gripe, al ser un virus, se transmite por el aire: si una persona infectada tose o estornuda, el patógeno puede contagiarse a otras personas en el radio de 1 metro. La OMS indica también que es posible la transmisión a través de las manos, por lo que recomienda limpiarse las manos continuamente.

Una vez que un paciente es víctima de la infección, el virus se mantiene en incubación entre 1 y 4 días, aunque lo más habitual es que a los 2 días el usuario experimente los síntomas de la enfermedad. Si la gripe evoluciona favorablemente, los síntomas van desapareciendo en distintos plazos, en un período de entre 5 y 10 días.

¿Cuántos días dura la gripe?

La fiebre suele durar entre 3 y 5 días, aunque es importante monitorizar la temperatura, para que está no se eleve por encima de los 40º. La tos seca, por otro lado, puede durar entre 7 y 10 días, y el cansancio asociado con la gripe puede prolongarse hasta 2 semanas desde la aparición de los síntomas.

La mayoría de los adultos superan la enfermedad descansando y afrontando los síntomas con analgésicos como el paracetamol, la aspirina o el ibuprofeno. Sin embargo, hay que tener especial cuidado con los niños pequeños, los ancianos y las personas con enfermedades crónicas, pues los síntomas en ellos pueden suponer un riesgo importante para la salud.

¿Hasta cuándo se contagia la gripe?

Una persona con gripe puede contagiar la enfermedad un día antes de la aparición de los síntomas - cuando el virus aún está en periodo de incubación-, y hasta siete días después de haber contraído la enfermedad. Sin embargo, los niños pueden contagiar el virus hasta dos semanas después de haber contraído la enfermedad.