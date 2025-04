Así es la nueva píldora anticonceptiva para hombres: cómo funciona, efectos secundarios

Hasta el momento cuando se habla de métodos anticonceptivos existe un sesgo de género bastante evidente, ya que siempre la mayoría están pensados para las mujeres. Vasectomía y preservativo frente a pastillas, inyecciones, parches, implantes, ligaduras o incluso dispositivos intrauterinos, también conocidos comúnmente como DIU.

Pero puede que haya llegado el momento del cambio, un estudio elaborado por investigadores de la facultad de Farmacia de la Universidad de Minnesota y la de Columbia (Estados Unidos) ha conseguido desarrollar una pastilla que ha demostrado tener una eficacia del 99% en la inhibición de espermatozoides en las pruebas con animales. Además la infertilidad que produce es totalmente reversible y sin efectos secundarios.

La primera fase de los ensayos clínicos concluyó con éxito en 2024, ahora se ha iniciado la segunda fase para demostrar su efectividad en hombres.

¿Cómo funciona la píldora?

La pastilla se llama YCT-529 y lo que hace es bloquear una señal en el cuerpo masculino que esta relacionada con la Vitamina A, que es fundamental en la producción de espermatozoides. Al bloquear esta señal, los testículos dejan de producir esperma.

Lo mejor de todo esto, a diferencia de lo que si ocurre con la mayoría de anticonceptivos femeninos, este método no altera las hormonas del cuerpo, lo que significa que no provoca cambios físicos ni emocionales. Y además con esta nueva píldora, los hombres podrían tener una forma temporal, segura y no invasiva de evitar embarazos, sin necesidad de operaciones.

Qué pasó en las pruebas con animales

La pastilla se probó primero con ratones y luego con monos, en el primer caso suministraron el medicamento durante cuatro semanas y al dejarlo la fertilidad se recupero a las seis semanas. En el caso de los primates, hizo efecto en tan solo dos semanas y la fertilidad volvió a las diez semanas.