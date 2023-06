Trump asegura que seguirá en la carrera a la Casa Blanca aunque sea condenado por un tribunal

Donald Trump tiene intención de seguir en la carrera electoral a la Casa Blanca aunque sea condenado por alguna de las dos imputaciones que se le atribuyen.

Así lo ha asegurado el expresidente de Estados Unidos en un portal de noticias. "Yo de aquí no me voy. Si me hubiera ido lo habría hecho antes de presentarme al principio, en 2016. Ahí sí que fue difícil. En teoría, era imposible", ha declarado.

El exmandatario está doblemente imputado por un caso de soborno a la actriz porno Stormy Daniels y por ocultar documentos clasificados en su residencia de Mar-a-Lago (Florida). A pesar de ello, la ley estadounidense no impide a Trump seguir en la carrera a la Casa Blanca ni desde la cárcel, ni aunque tenga antecedentes criminales.

Por otro lado, Trump también negó que vaya a concederse a sí mismo un perdón presidencial si gana los comicios de 2024 porque lo ve como un escenario imposible, dada la inocencia que proclama.

"No creo que tenga que hacerlo jamás, porque no he hecho nada malo", ha añadido.

Denuncia una "persecución feroz" en su primer mitin tras la imputación

En un acto público en Georgia, Trump ha denunciado una "caza de brujas" y una "persecución feroz" por la imputación formal bajo la que se encuentra.

"Es uno de los abusos de poder más tremendos que ha habido en nuestro país", una "persecución feroz" y una "farsa de justicia" de la que ha responsabilizado al presidente Joe Biden.

"Han puesto en marcha una caza de brujas tas otra para intentar parar nuestro movimiento, frustrar la voluntad del pueblo estadounidense", ha afirmado. "En realidad no vienen a por mí. Están yendo a por vosotros", ha advertido, al tiempo que ha defendido que no hizo nada malo porque estaba amparado por la Ley de Registros Presidenciales.