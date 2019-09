Trudeau se disculpa por una fotografía de 2001 en la que sale disfrazado de Aladdin

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ha pedido disculpas este miércoles después de que saliera a la luz una fotografía de 2001 en la que aparece disfrazado de un personaje de Aladdin tan solo cinco semanas antes de las elecciones.

La imagen de un joven Trudeau, de 29 años, con la cara pintada completamente de negro ha provocado numerosas críticas que lo acusan de racismo. "Debería haberlo sabido entonces, pero no lo sabía, lo hice y lo siento mucho", ha manifestado Trudeau, de 47 años, durante una rueda de prensa.

La revista 'Time', que ha difundido la fotografía, ha indicado que esta fue entregada por el empresario de Vancouver Michael Adamson a principios de este mes. La fotografía se encontraba en el anuario de la Academia West Point Grey. "Me disfracé de Aladdin y me puse maquillaje. No debería haberlo hecho", ha afirmado. En la imagen se le puede ver vistiendo una bata blanca y un turbante, con la cara y las manos cubiertos de maquillaje negro.

Trudeau se enfrenta al líder conservador, Andrew Scheer, de cara a las elecciones federales previstas para el 21 de octubre. Scheer, que ha criticado el disfraz, ha afirmado que "se encuentra impresionado y decepcionado".

"Pintarse la cara de negro es un acto de racismo. Lo que los canadienses han visto esta tarde es a alguien con una completa falta de juicio e integridad y alguien que no encaja en el Gobierno de este país", ha manifestado en una rueda de prensa en Quebec.