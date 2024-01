Sudáfrica acusa a Israel de mantener "un patrón de conducta genocida" en Gaza

Sudáfrica ha acusado a Israel de mantener un "patrón de conducta genocida" en la Franja de Gaza con "asesinatos en masa", "desplazamientos forzado" y "daño físico o mental grave" de los civiles palestinos, una acusación pronunciada durante una audiencia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en La Haya.

La abogada sudafricana Adila Hassim ha advertido de que los palestinos están en "riesgo inmediato de morir por hambre, deshidratación y enfermedades por el cerco, la destrucción de ciudades palestinas, el acceso insuficiente de ayuda permitida a la población palestina y la imposibilidad de distribuir esa ayuda limitada mientras caen las bombas".

Además, ha asegurado que Israel “ha matado a un número incomparable y sin precedentes de civiles con pleno conocimiento de cuántas vidas civiles se cobrará cada bomba" y exigió a la CIJ imponer medidas cautelares urgentes a Tel Aviv para proteger a los palestinos de Gaza.

Hassim enumeró como crímenes que representan un "acto genocida" los "asesinatos en masa", el "desplazamiento forzado" de la población de Gaza, y el "daño físico y mental grave" provocado por la ofensiva militar, además de lo que definió como "el ataque militar israelí al sistema de atención sanitaria de Gaza, que hace que la vida sea insostenible".

La letrada describió que "los palestinos en Gaza son sometidos a constantes bombardeos allá donde van: en sus casas, en lugares donde buscan refugio, hospitales, colegios, mezquitas, iglesias, y mientras tratan de encontrar comida y agua para sus familias" y añadió que han sido asesinados incluso cuando tratan de huir a través de las supuestas rutas seguras declaradas por Israel".

Todos estos actos, "individual y colectivamente", señaló la abogada, "forman un patrón de conducta calculado que indica una intención genocida, que es evidente en la conducta israelí en ataques especiales contra los palestinos que viven en Gaza, utilizando armamento que causa destrucción homicida a gran escala” y en "ataques directos contra civiles".

El caso ante la CIJ se centra en la presunta violación por parte de Israel de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, aprobada en 1948 y en vigor en 152 países.

Qué es la Corte Internacional de Justicia

El tribunal que está estudiando la demanda de Sudáfrica es la Corte Internacional de Justicia (CIJ), un organismo dependiente de la ONU con sede en La Haya que no tiene capacidad ejecutiva.

No hay que confundirlo con el Tribunal Penal Internacional porque sirven para cosas distintas y tienen distinta jurisdicción.

El Tribunal Penal, como su nombre indica, es penal, pero la corte que revisa la acusación de Sudáfrica, la CIJ, tiene una jurisdicción casi exclusivamente civil, sólo puede dirimir disputas entre Estados y no puede juzgar a individuos.

La CIJ no tiene instrumentos para obligar a cumplir sus resoluciones, así que, si decretara que Israel debe parar los ataques y el país hebreo no hiciera caso, no pasa nada.

Israel tacha la acusación de genocidio ante CIJ de "gran muestra de hipocresía"

Por su parte Israel considera como "una gran muestra de hipocresía" las alegaciones de Sudáfrica acusando al Estado judío de genocidio durante esta primera audiencia en la CIJ de La Haya.

Lior Haiat, portavoz del Ministerio de Exteriores israelí, ha dicho en la red social X que "hoy fuimos testigos de una de las mayores muestras de hipocresía de la historia, agravada por una serie de afirmaciones falsas y sin fundamento".

Ha acusado además a Sudáfrica de "funcionar como brazo legal del grupo terrorista Hamás" y "distorsionar por completo la realidad en Gaza tras la masacre del 7 de octubre".