Schwarzenegger recuerda el pasado nazi de su familia y hace a un llamamiento a los soldados rusos: "Ayudadme a divulgar la verdad"

El exgobernador de California y actor, Arnold Schwarzenegger, ha publicado un vídeo a través de su cuenta de Twitter en la que insta al presidente ruso, Vladimir Putin, a parar la guerra que comenzó en Ucrania el pasado 24 de febrero.

Conflicto en el que ya hay miles de fallecidos, de los que más de 100 son niños, según los últimos datos aportados por la ONU y ha generado más de tres millones de refugiados.

Asimismo, Schwarzenegger ha acusado al mandatario ruso de estar sacrificando "a los jóvenes por su propia ambición". En el vídeo, se ha dirigido directamente a él: "Al presidente Putin le digo: tú empezaste esta guerra. Estás liderando esta guerra. Puedes detener esta guerra".

Schwarzenegger recuerda el pasado nazi de su familia

Además, el actor ha comenzado explicando cuál es su conexión con Rusia. Todo comenzó cuando él tenía 14 años y conoció a su "héroe", el ruso Yuri Petrovic Vlásov, el mismo día en el que se convirtió "en el primer ser humano en levantar 200 kilos por encima de su cabeza".

"De alguna forma mi amigo consiguió que entrara al backstage y, de repente, ahí estaba aquel niño de 14 años parado frente al hombre más fuerte del mundo", recuerda Schwarzenegger. Según comenta, el levantador de pesas fue muy amable con ellos, le dio la mano y sonrió. "Nunca olvidaré ese día. Llegué a casa y colgué su foto en la cabecera de mi cama para que me inspirara cuando comencé a levantar pesas", rememora.

El problema surgió cuando su padre, Gustav Schwarzenegger, le pidió que quitase la foto de Yuri Petrovic Vlásov y le instó a que se buscase otro ídolo, preferentemente alemán o polaco. "No le agradaban los rusos por su experiencia en la Segunda Guerra Mundial", reconoce el actor y matiza que su progenitor "fue herido en Leningrado cuando el Ejército nazi del que él formaba parte le hizo daño a una ciudad valiente y a su gente valiente".

Sin embargo, Schwarzenegger no le hizo caso a su padre porque no le importaba la bandera de su nuevo ídolo. "Os cuento todo esto para decir que desde que tenía 14 años no he sentido otra cosa que afecto y respeto hacia la ciudadanía de Rusia. La fuerza y el corazón de su gente siempre me han inspirado. Por eso tengo la esperanza de que me dejéis contaros la verdad sobre la guerra en Ucrania y lo que está pasando allí", sostiene.

Tras ello, el exgobernador ha asegurado que "hay momentos como ese que están tan mal que tenemos que levantar la voz". Y comienza a desmontar la versión ofrecida por el Gobierno de Putin a sus ciudadanos: "Sé que os han dicho que esta es una guerra para desnazificar Ucrania, ¡pero eso no es cierto!".

Y continúa diciendo que "Ucrania es un país con un presidente judío cuyo padre y tres hermanos fueron todos asesinados por los nazis. Ucrania no empezó esta guerra. Los poderosos del Kremlin la empezaron. Esta no es la guerra del pueblo ruso".

Además, Schwarzenegger aclara que el ejército ruso está arrasando por completo zonas residenciales, incluido un hospital infantil y una maternidad. Y habla de la crisis humanitaria generada por los millones de refugiado.

Por otro lado, les corrobora que Vladimir Putin les está engañando también sobre las consecuencias que la guerra en Ucrania tendrá sobre Rusia y sobre los soldados: "Lamento deciros que miles de soldados rusos han sido asesinados. Cantidades inmensas de equipamiento ruso ha sido destruido o abandonado".

Y aclara que "la destrucción de las bombas rusas está lloviendo sobre civiles inocentes", por ello, "el mundo ha respondido con las peores sanciones económicas de la historia". Esto provocará que "aquellos que no lo merecen, a ambos lados de la guerra, van a sufrir". "El Gobierno ruso no solo está mintiendo a la población, sino a sus soldados. A algunos les dijeron que iban a pelear contra los nazis, que el pueblo ucraniano los iba a recibir como a héroes, y a otros les dijeron que iban simplemente a hacer ejercicios. Ni siquiera sabían que iban a entrar en una guerra. A muchos les dijeron que iban para proteger a la etnia rusa en Ucrania", declara en el vídeo.

Situación que Schwarzenegger no duda en comparar con la que vivió su padre cuando luchaba con las tropas nazis: "Cuando mi padre llegó a Leningrado estaba impulsado por las mentiras de su Gobierno. Cuando abandonó Leningrado, estaba roto física y mentalmente. Vivió el resto de su vida con dolor. El dolor de una espalda rota, el dolor por el sonido de las ametralladoras que siempre le recordaron a esos terribles años, y dolor por la culpa que sintió".

Por ello, el actor hace un llamamiento a las tropas de Putin: "A los soldados rusos que me escuchan: vosotros ya sabéis una parte de la verdad que estoy contando. Lo habéis visto con vuestros propios ojos. No quiero que estéis rotos como mi padre. Esta no es una guerra para defender Rusia, como la que vuestros padres y vuestros abuelos pelearon, esta es una guerra ilegal". Y les pide que le ayuden "a divulgar la verdad: dejad que vuestros camaradas sepan la catástrofe humana que está sucediendo en Ucrania".

El mensaje de Schwarzenegger a los ciudadanos que protestan en Rusia en contra de la guerra: "Vosotros sois el verdadero corazón de Rusia"

Por último, Arnold Schwarzenegger también tenido un momento para todos los ciudadanos rusos que han salido a las calles para protestar: "El mundo ha visto vuestra valentía. Sabemos que habéis tenido que sufrir las consecuencias de vuestro coraje. Habéis sido arrestados, encarcelados y golpeados. Vosotros sois mis nuevos héroes. Tenéis la fuerza de Yuri Petrovic Vlásov. Vosotros sois el verdadero corazón de Rusia".