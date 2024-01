El ruso Lavrov califica de "patéticas" las justificaciones de EEUU para bombardear a los hutíes de Yemen

El ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, acusa a Washington y Londres de violar las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y considera "patéticas" las justificaciones o excusas de EEUU para bombardear a los rebeldes hutíes en territorio yemení. Una respuesta que Lavrov ha llegado a comparar con la guerra civil en Libia del año 2011, cuyo régimen acabó siendo intervenido por la OTAN después de haber sido acusado de estar preparando una masacre contra su propia población.

En cuanto a la guerra en Ucrania, que está a punto de cumplir los dos años, el ministro de Putin acusa a Occidente de poner piedras en las ruedas a una posible solución del conflicto ucraniano. "No vemos el más mínimo interés ni de EEUU ni de la OTAN en llegar a una solución justa para el conflicto ucraniano. No quieren escuchar nuestras preocupaciones, no quieren hablar seriamente sobre la eliminación de contradicciones fundamentales. Sin embargo, Occidente está haciendo todo lo posible para agravar la crisis ucraniana", asegura Lavrov.

Asegura el ministro ruso de Exteriores que ni a la OTAN ni a EEUU les conviene que empiecen ahora las conversaciones para poner fin de la guerra de Ucrania. Y avisa a Volodímir Zelenski de que él no será quien decida las condiciones que acaben con el conflicto ucraniano.