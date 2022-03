Rusia acepta que Ucrania ingrese en la UE pero no en la OTAN

LEER MÁS Abramovich y dos negociadores de paz sufrieron síntomas de envenenamiento tras una reunión en Kiev

Según publica el Financial Times Kiev y Moscú estarían cerca de alcanzar un acuerdo de paz que permitiera a Ucrania formar parte de la Unión Europea si se mantiene no alineada militarmente en la OTAN. El borrador al que ha tenido acceso el diario británico no recoge nada sobre la desnazificación ni la desmilitarización por las que Putin inició su invasión.

Este acuerdo incluye también el compromiso de que Ucrania no desarrollará armas nucleares ni acogerá bases militares extranjeras en su territorio. También abandonará la idea de ingresar en la OTAN. Por su parte Kiev tendrá "garantías de seguridad" de países como Rusia, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania o China, entre otros.

En el borrador del acuerdo no se recoge nada, además, sobre las reclamaciones de Ucrania sobre los territorios anexionados por Rusia en 2014, aunque según el Financial Times es un tema que Putin y Zelenski podrían abordar personalmente más adelante.

La de este martes es la quinta reunión presencial entre ambas delegaciones desde que comenzó la invasión, tres en Bielorrusia y dos en Turquía, aunque las negociaciones se han producido prácticamente a diario por videoconferencia en las últimas semanas.