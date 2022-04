La reputación de Will Smith cae en picado tras la bofetada a Chris Rock en los Oscar

Después de una semana sigue coleando aún el bofetón de Will Smith a Chris Rock en la gala de los Oscars. La reputación del actor, que en las últimas horas ha renunciado a la Academia de Hollywood, sigue cayendo en picado tras el incidente y se sitúa ya por debajo del 50%. La del cómico, en cambio, se sitúa por encima del 60% y la venta de entrada para su show se ha disparado.

La Academia de las Artes Cinematográficas se reunirá el próximo 18 de abril para tomar una decisión sobre el castigo que le impone a Smith. Aunque ya no podrá expulsarle, sí podría aún retirarle el premio a Mejor Actor que ganó en la misma gala. A pesar de todo, parece poco probable.

"Hemos recibido y aceptado la dimisión inmediata del señor Will Smith" aunque la idea es "seguir adelante con los procedimientos disciplinarios", ha declarado el presidente de la Academia, David Rubin, que mantuvo una videollamada con el actor horas antes de que este presentara su dimisión.

¿Qué supone la renuncia de Will Smith?

En la práctica la renuncia del actor apenas va a tener consecuencias. Deja de ser considerado académico y no podrá votar en futuras ediciones de los Premios Oscar, pero podrán seguir invitándole a las galas y nominándole por sus próximas películas.

"El diablo se apoderó de él esa noche"

Denzel Washington era uno de los que aún no se había pronunciado sobre el bofetón. Estaba presente en la gala y fue, junto a Bradley Cooper, quien se acercó, en la pausa posterior, al incidente a intentar calmar a Will Smith. "Hay un dicho que dice que cuando el diablo te ignora sabes que estás haciendo algo mal. Por el contrario, cuando el diablo viene a ti, tal vez sea porque está tratando de hacer algo bien. Y por alguna razón se apoderó de él esa noche", ha declarado Washington.

El dos veces oscarizado ha estado siempre muy unido a Will Smith, que hace unos meses declaró en una entrevista a People que le considera su mentor. "Hemos pasado mucho tiempo juntos, así que hemos hablado mucho. Me ha visto a través de los años y solo me decía lo orgulloso que está de en quién me he convertido", decía entonces Smith sobre él.