Quién es Dominique Pélicot, el "buen padre y esposo" que drogaba y ofrecía a su mujer para violarla

Gisèle Pelicot, una mujer de 71 años, fue drogada, violada y ofrecida a otros hombres por su marido durante años. Un electricista jubilado, Dominique Pélicot, también de 71 años, contactaba con desconocidos por Internet para que por la noche acudieran a su casa de Mazan, en Francia, y violaran a su mujer mientras ella estaba inconsciente.

La víctima sufrió hasta 92 violaciones entre 2011 y 2020 cometidas por 72 hombres, de los que solo 51 han podido ser identificados y ahora se sientan en el banquillo.

El perfil de los presuntos violadores es muy heterogéneo. Hay funcionarios públicos, trabajadores de ambulancias, soldados, guardias de prisión, enfermeros, un periodista, un concejal municipal y conductores de camiones. Todos ellos eran percibidos por sus vecinos y entorno cercano como "hombres normales" y "buenos tipos".

Dominique Pélicot también parecía un "hombre normal", un "abuelo cariñoso" y un "padre querido". Incluso él ha declarado que se considera un "buen esposo" para su mujer, a pesar de haberla sometido a una brutal violencia sexual durante casi una década

Gisèle Pélicot renunció a su derecho al anonimato para hacer públicos los detalles de su caso, ayudar a otras mujeres y hacer que "la vergüenza cambie de bando".

En su declaración ante el tribunal, Gisèle aseguró haber sido víctima de la "perversión" de su marido, al explicar que descubrió que la había grabado inconsciente mientras sufría violaciones de decenas de hombres. La Policía recuperó después miles de imágenes y videos de material de las agresiones.

El perfil psicológico de Dominique Pélicot: egocéntrico narcisista sin "límites morales"

Durante el juicio, varios psicólogos y psiquiatras destacaron la vida dual de Dominique Pélicot. Un individuo capaz de llevar una vida planamente normal durante el día y transformase en un violador por las noches.

El Dr. Bruno Daunizeau comparó a Dominique Pélicot con el personaje de Jekyll y Hyde, representación de la personalidad dividida entre el bien y el mal.

La psicóloga Annabelle Montagne explicó que el acusado es un egocéntrico narcisista que tenía un deseo irrefrenable de cumplir sus fantasías sexuales, pero recalcó que no presentaba problemas mentales ni tenía patologías mentales que le impidieran discernir lo bueno de lo malo.

Por su parte El psiquiatra Paul Bensussan explicó por su parte que Pélicot "no tiene límites morales" y que se trata de un caso de varias parafilias, especialmente de voyeurismo, y aclaró que este caso "no es un juego de dominación-sumisión, porque no hay consentimiento" de una de las partes.

También destacó "la frialdad notable, la ausencia de empatía", así como la "cosificación" de Pélicot hacia su ya exmujer, puesto que el divorcio fue oficializado a finales del mes pasado.

Dominique Pelicot asegura haber sufrido abusos en su infancia

Por su parte, el principal acusado declaró, en un intento por justificar su comportamiento, que a los 9 años sufrió un asalto sexual en un hospital y que a los 13 tuvo otro episodio traumático, al supuestamente presenciar una violación múltiple. Sin embargo, la hermana de Dominique Pelicot aseguró en la sesión del juicio de este lunes que desconocía los supuestos casos de abusos y episodios traumáticos que él sufrió cuando era un niño.

"No sabía nada", señaló Ginette Pélicot durante su testimonio sobre los supuestos incidentes ocurridos cuando Dominique Pélicot tenía 9 y 13 años. "Lo supe mucho más tarde", añadió.

"Ni siquiera supe (entonces) que había estado en el hospital. porque cuando te casas cada uno hace su vida. Yo no estaba alli para vigilar qué hacía", indicó la mujer, ya de 84 años, sobre unos supuestos hechos sobre los que se basa parte de la estrategia de la defensa.

En todo caso, añadió que no observó cambios en la personalidad de su hermano pequeño.

Ginette Pélicot sí recalcó que su padrastro y padre de Dominique "era bastante violento, celoso, y las madres estaban completamente enamoradas de ese hombre". Explicó que tanto ella como su hermano tuvieron "problemas para casarse" debido a la oposición del padre y que ella se casó pronto para escapar del hogar.

También aseguró que se enteró "por la prensa" de la detención de su hermano en noviembre de 2020 , que no dejó que le visitara en la cárcel y que ya no tiene contacto con él. "No estoy de acuerdo en absoluto con lo que hizo, pero es mi hermano", dijo.