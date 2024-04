Qué puede pasar tras el ataque de Irán a Israel y cómo afectaría a España

El ataque de Irán contra Israel no tiene precedentes. Sin embargo, la oleada de misiles y drones no tomó por sorpresa a Estados Unidos ni al resto de la comunidad internacional, quienes durante diez días estuvieron preparándose en estado de máxima alerta.

Según fuentes gubernamentales estadounidenses, Washington estuvo coordinándose en ese periodo con aliados como Israel, Reino Unido y Francia para reforzar las defensas aéreas israelíes, pero también hubo contactos con otros países como China, India, Turquía e Irak para evitar una escalada regional.

Cada detalle de la respuesta fue diseñado personalmente por el presidente estadounidense, Joe Biden, según una de esas fuentes.

Intención de Irán de responder al ataque del 1 de abril

Irán había dejado clara su intención de responder al ataque del 1 de abril contra su consulado en Damasco, atribuido a Israel y que causó la muerte de seis sirios y siete miembros de la Guardia Revolucionaria iraní, entre ellos dos generales.

Cuando la Casa Blanca recibió información que apuntaba a una inminente ofensiva iraní, empezaron los preparativos.

170 drones, 30 misiles crucero y 120 misiles balísticos

El Ejército de Israel confirmó que el ataque directo de Irán, la anunciada por Teherán como operación 'Promesa Verdadera', comprendió el lanzamiento de 170 drones, 30 misiles crucero y 120 misiles balísticos, "un 99%" de los cuales fueron interceptados por los sistemas defensivos israelíes, de acuerdo con los militares.

El jefe de portavoces del Ejército, el vicealmirante Daniel Hagari, aseguró que todos los aviones no tripulados y los 30 misiles crucero fueron derribados por "las Fuerzas Aéreas de Israel y sus aliados" y que la "inmensa mayoría" de los 120 misiles balísticos fueron interceptados por Arrow, el sistema de defensa aérea de largo alcance.

Qué escenarios se abren tras el ataque de Irán a Israel

José María Peredo, Catedrático de Relaciones Internacionales de la Universidad Europea de Madrid, asegura que uno de los escenarios que podría abrirse sería que se detenga el conflicto, por tanto, se produjese un momento también para que la política de racionalidad y de sensatez llegue al Gobierno de Israel para ser capaz de intentar poner fin a esta escalada de la violencia.

Por último también "el apoyo diplomático también que pueda recibir en el conflicto por parte de distintos países y potencias desde luego Estados Unidos y la Unión Europea" asegura..

"No me atrevo a señalar más escenarios violentos porque entiendo también que la cuestión de alarmar con respecto a una situación pues no tiene tampoco sentido. Es decir, la respuesta de Irán era clara que se iba a producir, que había dicho que iba a responder y el fracaso de esa respuesta también ha quedado claro" ha concluido.

Cómo puede afectar a España

Según cuenta a Onda Cero, José María Peredo, Catedrático de Relaciones Internacionales de la Universidad Europea de Madrid, el papel de España tiene que estar mejor definido en el sentido de que la política exterior tiene que estar claramente definida, integrada por el conjunto de las grandes fuerzas políticas, además de por el Gobierno. "Yo creo que ahí hay que trabajar" ha afirmado.

"En cuanto a las relaciones que vaya a tener España con algunos países bilaterales pueden afectar algunas declaraciones, que a lo mejor no han sido o se han producido en el momento más oportuno. Seguro que han sido con la mejor intención, pero a lo mejor no en el momento más oportuno. Y evidentemente, los países implicados, en este caso Israel, pues naturalmente reaccionan" asegura.

El catedrático asegura en Onda Cero que España no debe olvidar cuáles son sus aliados y cuáles son sus alianzas y compromisos.

"En último lugar, yo diría que en cuanto a las posibles repercusiones que pudiera tener también en territorio de alto riesgo, como es por ejemplo, Líbano, entonces pues evidentemente en algún momento, pues ese riesgo se puede activar. Hay que ser muy cauto, porque no es que estemos en primera línea, pero sí estamos en una zona de alto riesgo. Y por consiguiente, pues la política exterior debe de ir también muy de acuerdo con la política de seguridad" ha asegurado.

El escudo antimisiles 'Cúpula de Hierro'

Según publica CNN Español, las fuerzas israelíes disponen de un sofisticado sistema antimisiles conocido como 'Cúpula de Hierro'.

Explican que se trata de un sistema de defensa aérea de corto alcance diseñado para contrarrestar los ataques con misiles, cohetes, proyectiles de artillería o drones.

Tiene un alcance aproximado de 70 kilómetros y una efectividad del 90% y está formado por tres componentes centrales:

Radar de detección y seguimiento.

de detección y seguimiento. Control de gestión de batalla y armas.

de batalla y armas. Lanzador de misiles armado con 20 misiles Tamir.

"El radar detecta el lanzamiento de un cohete y transmite la información sobre su trayectoria al centro de control, que calcula el punto de impacto previsto", explica el Ejército israelí.

Los expertos explican el funcionamiento del escudo en cuatro pasos: detectar, predecir, evaluar e interceptar.

Pedro Sánchez sigue "con máxima preocupación" el ataque a Israel y pide evitar "una escalada"

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, comunicó que sigue "con máxima preocupación" los acontecimientos de Oriente Próximo, tras el ataque lanzado por Irán contra Israel, y subrayó que se debe evitar "a toda costa" una escala regional.

En un mensaje publicado en su perfil oficial de X, Sánchez informó: "Seguimos con máxima preocupación los acontecimientos en Oriente Próximo. Hay que evitar a toda costa una escalada regional".

Josep Borrell: "Estamos al borde del precipicio y hay que alejarse de él"

El alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha asegurado en Más de uno que considera que Irán ha lanzado el ataque con drones a Israel de manera que fueran interceptados y "sin buscar objetivos civiles" y que los 300 drones se lanzaron de manera que pudieran ser localizados.

Alerta Borrell de que se están dando pasos hacia un conflicto que puede desestabilizar toda la región y afectarnos a todos y hay que "poner el freno y dar marcha atrás".

Se muestra convencido de que habrá respuesta de Israel a este ataque, pero espera que no conduzca a esa escalada porque "es tiempo de parar, es tiempo de evitar que la guerra se extienda y de pararla también en Gaza".

Asegura el alto representante de la diplomacia europea en este objetivo están trabajando todos cada uno en su papel, pero resalta que la división en el Gobierno israelí entre los que quieren una respuesta fuerte y decidida y los que defienden una respuesta más moderada.