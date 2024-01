El Programa Mundial de Alimentos alerta de que se dispara la hambruna en el norte de Gaza

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) alerta de la poca ayuda que sigue llegando al norte del enclave. Denuncia la poca ayuda que ha llegado a la mitad norte de la franja desde que comenzó la ofensiva israelí el pasado mes de octubre. Hay escasez de alimentos, agua, combustible y medicamentos y la ONU avisa de que los pocos camiones que logran entrar en Gaza sólo lo hacen por el paso egipcio de Rafah y no llegan al norte, donde aumenta el riesgo de la combinación mortal de hambre, desnutrición y enfermedades.

"En los meses que llevamos aquí no he recibido ningún paquete de comida ni ningún cupón, y hay miles como yo. De verdad, los camiones que entran no son suficientes", asegura un gazatí desplazado en Jan Yunis.

9 de cada 10 palestinos admiten que no pueden comer a diario

La ONU pone el foco en una situación "desesperada", que ha dejado de ser sostenible, con la mitad de la población gazatí en riesgo de morir de hambre y el 90% de los palestinos que no se pueden permitir comer todos los días.

Hamás alerta por su parte de que al menos medio millón de ciudadanos palestinos corren el riesgo de morir de hambre por los constantes ataques de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) contra el norte de Gaza. Según ha contado un alto cargo Hamás, Osama Hamdan, la población palestina ha llegado al punto de "tener que moler el pienso para animales para poder alimentarse ante la falta de comida", una situación de la responsabiliza a Israel y a su aliado EEUU. "Responsabilizamos al Gobierno israelí y a la Administración Biden por las masacres contra nuestro pueblo y hacemos un llamamiento a las organizaciones internacionales para que declaren el norte de Gaza como zona de hambruna", añade este alto cargo de Hamás.

El ejército israelí hace oídos sordos a las denuncias de la ONU y de las ONGs y niega que se estén registrando episodios de hambruna en la Franja de Gaza.

El gobierno de Netanyahu recuerda que desde que comenzó la ofensiva han entrado de media 130 camiones de ayuda humanitaria en el enclave palestino, sobre todo, alimentos y agua.