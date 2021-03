El príncipe Harry y Meghan Markle acusan de racistas la familia Real británica

Oprah Winfrey ha entrevistado al príncipe Harry y su esposa, Meghan Markle. La conversación se ha emitido esta madrugada y, al parecer, hace temer a la familia real británica que produzca una onda expansiva como la que hace 25 años sucedió con la que Lady Di concedió a la BBC.

Los duques de Sussex, Harry y Meghan, han explicado que nada es lo que parece en la familia real británica. Han asegurado que no podían salir de casa y que les dijeron que su primer hijo, Archie, no tendría la protección real porque no se le nombraría príncipe.

Aunque una de las acusaciones más polémicas ha llegado cuando Meghan Markel comentaba que miembros de la familia real estaban preocupados por el color de piel que tendría el bebé.

La otra declaración más destacada por la prensa británica a esta hora es cuando la duquesa de Sussex ha reconocido que llegó a pensar en el suicidio por la situación que estaba viviendo cuando estaba embarazada de cinco meses.

Por otro lado, Harry ha contado que su padre el príncipe Carlos llegó a dejar de cogerle las llamadas.