El presidente iraní rechaza una entrevista con Christiane Amanpour, periodista de la CNN, después de que esta se negara a llevar velo

La jefa de internacional de la cadena estadounidense CNN, Christiane Amanpour, ha acusado al presidente iraní Ebrahim Raisi de cancelar una entrevista después de que esta se negara a cubrirse la cabeza con un velo. Después del suceso la periodista recurrió a su cuenta personal de Twitter, donde relató cómo los ayudantes de Raisi la animaron a colocarse un pañuelo por "cuestión de respeto".

Según ha narrado Amanpour, esto ocurrió cuando la entrevista llevaba ya 40 minutos de retraso respecto a la hora acordada. "Estamos en Nueva York, donde no hay ninguna ley ni tradición en cuanto a los pañuelos. Señalé que ningún presidente iraní anterior lo ha exigido cuando los he entrevistado fuera de Irán", comentó en la red social.

La grave situación de la mujer iraní

Este incidente ocurre una semana después de la muerte de Mahsa Amini, un joven de 22 años que fue retenida por la policía de la moral iraní por supuestamente violar el código de vestimenta. Las autoridades del país confirmaron que falleció bajo custodia tras caer enferma y entrar en coma, negando cualquier acusación de maltrato, aunque la familia de Amini ha denunciado que no tenía problemas de salud previos.

El pasado viernes comenzaron una serie de importantes disturbios relacionados con el velo islámico, obligatorio para todas las mujeres que se encuentren en espacios exteriores. Algunas ONG denuncian que las muertes durante estos enfrentamientos han ascendido hasta las 31 personas.

"Una vez más, dije que no podía aceptar esta condición inesperada y sin precedentes, así que me fui y la entrevista no tuvo lugar", señaló la periodista. Reconoce que hubiera sido interesante "hablar con el presidente al Raisi" que se encuentra en Nueva York para asistir a la Asamblea General de Naciones Unidas que comenzó el pasado martes.