El Pentágono publica tres vídeos que muestran OVNIS

El Departamento de Defensa de Estados Unidos ha publicado oficialmente tres vídeos de la Marina en los que se ven OVNIS (fenómenos voladores no identificados). Aunque estas grabaciones estaban circulado sin autorización desde 2007 y 2017, según explican en un comunicado.

Son en total tres vídeos, uno de ellos de noviembre de 2004 y los otros dos de enero de 2015. Y se muestra lo que parecen ser OVNIS (objetos voladores no identificados) que se mueven mientras cámaras de infrarrojos los graban.

En concreto, en una de las grabaciones, se escucha a trabajadores del Pentágono sorprendidos por la rapidez con la que se desplaza el objeto que están grabando, mientras otra persona dice que podría ser un dron.

Según el comunicado difundido por el Departamento de Defensa, la Marina estadounidense reconoció que estos tres vídeos habían sido grabados por ellos. Así, "después de una revisión exhaustiva", se ha decidido su publicación porque "no revela capacidades o sistemas sensibles y no afecta a las investigaciones posteriores de incursiones en el espacio aéreo militar de fenómenos voladores no identificados".

Por otro lado, el Pentágono asegura que la publicación de estos vídeos sirve para "aclarar cualquier idea errónea" sobre si estas grabaciones eran reales o no.