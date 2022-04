El Pentágono cree que Ucrania puede ganar la guerra a Rusia

Desde el inicio de la guerra en Ucrania, tanto servicios de inteligencia extranjeros y expertos militares, se quedaron sorprendidos de la resistencia de las tropas ucranianas frente a la invasión rusa. Ucrania ha sabido resistir teniendo todo en contra: un ejército más reducido y sin la experiencia militar de los rusos...

Ahora, el Pentágono asegura que Kiev está en condiciones de ganar la guerra a Rusia. El portavoz del Pentágono aseguró que por supuesto que pueden ganar. "La prueba está en los resultados que ves todos los días... absolutamente, claro que pueden ganar".

Desde el Pentágono recalcan que Putin ha logrado exactamente cero de sus objetivos estratégicos dentro de Ucrania. "No tomó Kiev. No derrocó al gobierno. No eliminó a Ucrania como estado nación. Y en realidad solo ha tomado el control de un pequeño número de localidades".

Absolutamente pueden ganar

El portavoz del Pentágono, John Kirby, aseguró que Moscú no ha logrado tomar el control de Mariupol y que Putin tuvo que llevarse a las tropas rusas de Kiev. "Sacó sus fuerzas de Cherniniv. No han tomado Jarkov ni han tomado Mykolayiv en el sur". En opinión del portavoz: "Los ucranianos luchan valientemente por su país. Y le han negado a Putin tantos de sus objetivos estratégicos. Así que absolutamente, pueden ganar".

Según ha dicho en las últimas horas el Ministerio de Defensa de Ucrania, Rusia se ha visto obligada a aumentar el número de tropas en Ucrania con la idea de tomar el control de las regiones de Donetsk y Luhansk. En un informe difundido por las autoridades de Kiev se puede leer que "los militares rusos se niegan a participar en más hostilidades en el territorio de Ucrania. La condición moral y psicológica del personal es baja y tiende a deteriorarse".

Por su parte, el ministro de exteriores de Ucrania ha hecho este jueves un llamamiento desesperado a los países miembros de la OTAN con los que se reúne hoy en Bruselas y a los que pedirá "armas, armas y armas".