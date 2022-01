Mueren los gemelos más famosos de Francia con seis días de diferencia

Francia amanece conmocionada tras conocer la muerte de Igor Bogdanoff el pasado lunes 3 de enero de 2022, que se ha producido tan solo seis días después del fallecimiento de su hermano Grichka Bogdanoff. Acaba así la estirpe de los gemelos más famosos de Francia, conocidos por haber lanzado el primer programa televisivo de ciencia ficción en el país galo.

Una muerte casi paralela

El pasado 15 de diciembre los dos hermanos ingresaron en el hospital Georges Pompidou de París supuestamente por complicaciones tras haber contraído el Covid-19. Lo cierto es que Grichka pasó varios días en coma y cuando murió el pasado 28 de diciembre, a los 72 años de edad, su fallecimiento se vinculó a la covid. Seis días después, su hermano padecería el mismo destino.

A pesar de que la familia no ha querido pronunciarse sobre el motivo, su entorno ha asegurado a la prensa francesa que ninguno de los dos estaba vacunado contra el coronavirus. La cadena BFM TV ha asegurado que no eran antivacunas, pero los hermanos creían que no debían inmunizarse dada su buena forma física.

Dos estrellas de origen noble muy polémicas

Los hermanos Bogdanoff saltaron a la fama en Francia como presentadores del programa de ciencia ficción 'Temps X', que se mantuvo en antena entre 1979 y 1987. Doctores en física y matemáticas, decidieron vestirse con llamativos monos plateados para dirigir este programa de divulgación científica que resultó ser un éxito. Tiempo después, también estuvieron al frente de 'Rayons X', entre 2002 y 2007, y de 'À deux pas du futur', entre 2010 y 2011.

Descendientes de la aristocracia austríaca, trascendieron las pantallas para escribir y divulgar una ciencia accesible para el gran público, no sin ser criticados por buena parte de la comunidad científica que consideraba que su obra no tenía validez. No obstante, ellos se defendían de las críticas alegando que algunos expertos eran incapaces de aceptar un punto de vista atípico.

En junio 2018 fueron imputados por estafa a persona vulnerable, sospechosos de haberse aprovechado de la vulnerabilidad de un millonario de 54 años que se suicidó en agosto de ese año. Según el diario Le Mond, el juicio ante el Tribunal Correccional de París estaba previsto para este enero, pero por razones obvias, estos hermanos de particular rostro, mentón y pómulos prominentes, no acudirán a la cita.

Cabe destacar que los Bogdanoff también se hicieron muy populares por su adicción a las operaciones de cirugía estética, lo que les provocó graves deformaciones faciales. A pesar de las evidencias, siempre negaron haberse retocado o padecer acromegalia.