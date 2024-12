Milei carga contra Pedro Sánchez y Zapatero: "La tortura que tienen los pobres españoles"

Javier Milei, presidente de Argentina, ha cargado este miércoles contra Pedro Sánchez y José Luis Rodríguez Zapatero afirmando que ambos son "la tortura que tienen los pobres españoles" y que ambos líderes "lograron imponer la agenda". "Hay que acabar de una vez por todas con la basura del socialismo", ha sentenciado.

"No me caen bien los zurdos, no se sorprendan", ha dicho Milei durante la clausura de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), un foro que reúne a políticos de extrema derecha y el ala más radical del Partido Republicano de Estados Unidos desde hace décadas.

Milei ha señalado también a otros gobernantes de izquierdas de los últimos años en Latinoamérica como los gobiernos kirchneristas que han "padecido" en Argentina, a Gabriel Boric (Chile), Pepe Mújica (Uruguay), Lula da Silva (Brasil) o Gustavo Petro (Colombia), siendo especialmente crítico con "el asesino criminal de (Nicolás) Maduro", además de Hugo Chávez y Fidel Castro.

"Se nos metieron en las universidades, en los medios de comunicación, en la cultura... Y como no tenían rival ganaron la batalla cultural (...) Fueron exitosos en lo cultural, en lo político, pero donde van generan miseria y eso abrió la oportunidad de que hoy en el mundo, de la mano de Trump, Bukele y nosotros en Argentina, se respiren nuevos tiempos de libertad", ha explicado.