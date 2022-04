Macron y Le Pen pasarían a la segunda vuelta de las elecciones, según las primeras proyecciones

LEER MÁS Francia vota hoy en unas elecciones marcadas por el auge de la ultraderecha y la guerra en Ucrania

El liberal Emmanuel Macron y la ultraderechista Marine Le Pen se jugarán la Presidencia de Francia en la segunda vuelta, como ya sucedió hace cinco años, tras lograr los dos primeros lugares en la primera vuelta de las elecciones de este domingo

Según las primeras estimaciones, el actual presidente, Macron habría obtenido entre el 28,1 y el 29 % de los votos, mientras que Le Pen habría logrado entre un 23,3 y un 24,2 %.

Macron se impondría en la segunda vuelta a Le Pen

Ambos líderes mejoran en los resultados obtenidos hace cinco años, cuando en la primera vuelta Macron consiguió el 24% de los votos y Le Pen el 21,3%.

Los sondeos también indican que el actual presidente volvería a imponerse en la segunda vuelta, que tendrá lugar el próximo día 24, pero con una ventaja inferior a la de 2017, cuando casi dobló en votos a Le Pen.

El izquierdista Mélenchon en tercera posición

La candidata de la extrema derecha supera en esta primera vuelta al izquierdista Jean-Luc Mélenchon, que en su tercer intento por conquistar el Elíseo logró algo más del 20 % de los votos, algo más que en 2017.

Los candidatos derrotados piden unión para frenar a Le Pen

Tras los resultados de la primera vuelta, la mayoría de los aspirantes derrotados han hecho un llamamiento generalizado para frenar la candidatura de Le Pen pidiendo el voto a Emmanuel Macron.

"No hay que darle ni un solo voto a Le Pen", ha manifestado el líder izquierdista Jean-Luc Mélenchon, que ha quedado en tercera posición. En esa misma línea se ha expresado la conservadora Valérie Pécresse, empatada con el ecologista Yannick Jadot con el 4,8 %.

"Votaré por Macron para impedir la llegada al poder de Le Pen y el caos resultante", ha afirmado Pécresse mientras pedía a sus electores "que sopesen las consecuencias potencialmente desastrosas para nuestro país" en caso de que ganase la ultraderechista Le Pena.

La necesidad de unión contra Le Pen, representante de Agrupación Nacional fue compartida también por el ecologista Jadot y por el comunista Fabien Roussel.

Histórico varapalo para los socialistas con Anne Hidalgo como líder

Por su parte, la socialista Anne Hidalgo, con un varapalo histórico para su partido, con apenas el 1,7 %, admitió su propia derrota y solicitó igualmente apoyo para Macron.

Estos resultados y la elevada abstención, en su opinión, muestran una Francia dividida y con la extrema derecha en las puertas del poder. Por ese motivo, la actual alcaldesa de París animaba a sus votantes a acudir a las urnas en la segunda vuelta: "Os pido votar contra la ultraderecha de Le Pen".

El ultraderechista Zemmour se pronuncia a favor de Le Pen

El único que se pronunció de forma clara en favor de Le Pen fue el también ultraderechista Éric Zemmour, que según las primeras estimaciones recabó el 7,2 % de los sufragios de esta primera vuelta.

"Hay frente a ella un hombre que ha hecho entrar a dos millones de inmigrantes, que no ha dicho una sola palabra de seguridad e inmigración en la campaña. Yo no me equivocaré de adversario", concluyó ante su militancia.

También anunció su apoyo a Le Pen el soberanista Nicolas Dupont-Aignan (2,1 %).

El resto de candidatos se quedan lejos de la segunda vuelta

En cuarta posición se encuentra el también ultraderechista Éric Zemmour con un 7 % de los votos.

La candidata de la derecha moderada, Valérie Pécresse, firmó el peor resultado de la historia de su partido y, mientras algunas estimaciones le sitúan por encima del 5 %, que garantiza que el Estado financie su campaña, otros la dejan ligeramente por debajo.

Algo similar ocurre al ecologista Yannick Jadot, que ronda también el 5 % de los votos en las primeras estimaciones.

El ruralista Jean Lassalle ronda el 3 % de los sufragios, al igual que el comunista Fabien Roussel, mientras que la socialista Anne Hidalgo, alcaldesa de París, no llegaría al 2 %, según las proyecciones, al igual que el soberanista Nicolas Dupont-Aignan.

Los dos candidatos trostkistas, Philippe Poutou y Nathalie Arthaud, se quedarían por debajo del 1 %.