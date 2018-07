Juncker: "Europa no se construye haciendo vallas y muros, sino tendiendo puentes"

La CE ha insistido en que la Unión Europa no debe haber "vallas y muros", en referencia a la barrera levantada por Hungría en su frontera para frenar la llegada de refugiados e inmigrantes. "La CE no promueve el uso de las vallas y anima a los estados miembros a utilizar otros medios basados en el análisis de los riegos", dijo la portavoz comunitaria.

EXPLICA QUE NO HAY CONSECUENCIAS LEGALES

La Comisión Europea insiste en que la Unión Europea (UE) no puede construirse levantando vallas y muros, en referencia a la barrera levantada por Hungría en su frontera para frenar la llegada de refugiados e inmigrantes.

"Ya hemos dejado claro que las vallas no envían el buen mensaje, particularmente a nuestros vecinos", explicó la portavoz comunitaria Mina Andreeva en la rueda de prensa diaria de la Comisión. El presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker "ha dicho que Europa no se construye haciendo vallas y muros, sino tendiendo puentes", y que éstas pueden ser superadas, por lo que "no van a solucionar los retos" a los que se enfrenta la Unión, recalcó la portavoz.

"La CE no promueve el uso de las vallas y anima a los estados miembros a utilizar otros medios basados en el análisis de los riegos", dijo Andreeva. Sin embargo, la portavoz reconoció que Bruselas no puede tomar ninguna medida legal contra Hungría por tomar esta decisión, dado que la gestión de las fronteras es una "prerrogativa nacional y su responsabilidad".

"No hay consecuencias legales desde nuestro punto de vista", dijo. La alambrada que Hungría acaba de tender no ha logrado por el momento contener la llegada de nuevos refugiados, mientras el país continúa construyendo una segunda valla, más sólida y de cuatro metros de altura, que espera concluir en noviembre.

Las autoridades del país centroeuropeo han interceptado a más de 150.000 refugiados en lo que va de año. El portavoz comunitario Margaritis Schinas recordó que la Comisión Europea está "considerando" una serie de iniciativas puestas encima de la mesa en mayo en la agenda europea de migración. Juncker dará más detalles sobre las iniciativas y el calendario propuesto en su discurso sobre el estado de la Unión el próximo día 9.

La Comisión prevé presentar una propuesta legal, que luego deberá recibir el visto bueno de los estados miembros por mayoría cualificada para entrar en vigor. Sobre qué podría incluir esta propuesta, los portavoces no quisieron dar detalles, aunque sobre la mesa se encuentra la posibilidad de adoptar una lista europea de países de origen seguros, es decir, aquellos cuyos ciudadanos en la práctica no tienen derecho a pedir asilo.

Algunos países europeos cuentan con listas de este estilo, pero no existe un registro similar a nivel comunitario. En este sentido, Juncker se ha referido a los países que tienen el estatus de candidatos a la adhesión a la Unión Europea, mientras que la canciller alemana, Angela Merkel, apuntó en concreto este sábado a las naciones situadas en los Balcanes occidentales.

Preguntado por si las nuevas medidas estarán listas para ser debatidas por los ministros de Justicia e Interior de la Unión Europea en el Consejo extraordinario convocado para el 14 de septiembre, Schinas indicó que para entonces "estarán todos los elementos sobre la mesa". Andreeva señaló que no se puede excluir que se avancen otras medidas.