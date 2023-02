Una joven de 21 años asegura ser Madeleine McCann, la niña desaparecida en 2007

El caso de Madeleine McCann es uno de los casos con más incógnitas hasta la fecha, puesto que tras su desaparición el 3 de mayo de 2007 mientras estaba pasando las vacaciones con su familia (padres y hermanos) en el sur de Portugal, no se ha vuelto a saber nada de ella.

Según la BBC, a pesar de los intentos de las autoridades como el Departamento de Investigación y Acción Criminal de Faro (DIAP9) y la Policía judicial en cooperación con las autoridades inglesas y alemanas e investigadores privados, no se conoce al autor de este terrible acto, aunque se tiene como principal sospechoso a un ciudadano alemán llamado Christian Brueckner.

Presunta Madeleine

A raíz de este tema, hace cuatro días una usuaria de la red social 'Instagram' llamada 'iammadeleinemccan' empezó a publicar una serie de fotos donde ponía que podría ser la auténtica Madeleine McCann.

"Ayúdame, necesito hablar con Kate y Gerry McCann. Pienso que puedo ser Madeleine. Necesito un test de ADN. Los investigadores de la Policía de Reino Unido y Polonia están tratando de ignorarme. Contaré mi historia en publicaciones aquí. Ayúdame", escribía en su descripción este usuario.

La persona que lleva la cuenta, según un artículo de Antena 3, sería una joven polaca de 21 años que asegura no acordarse de su pasado y tener marcas corporales similares. En una de sus publicaciones argumentaba: "Primera razón, no me acuerdo mucho de mi infancia pero mi recuerdo más temprano es muy fuerte y es sobre las vacaciones en un lugar caluroso donde había playa y edificios con apartamentos blancos o muy claros. Me acuerdo que vi tortugas en la playa, era una pequeña cala según recuerdo, vi tortugas después y había otros niños que trataban de tocar las tortugas pequeñas. No veo a mi familia en ese recuerdo".

Razones

Para sostener su hipótesis, la presunta Madeleine tiene un apartado en su cuenta de Instagram donde aporta una serie de razones por las que ella cree que podría ser la famosa niña desaparecida:

Fui víctima de un pedófilo alemán (Peter Ney) que se ve igual a la foto número 4B de la página findmadeleine.com

Tengo una marca en el mismo ojo, pero mi marca se ha ido desvaneciendo y hablé con el doctor y me dijo que eso podría ser operable por lo que iré otra vez al doctor para verificarlo.

Tengo una forma igual en la cara, orejas, labios, y tengo una separación entre los dientes.

Me confronté con mi abusador hace dos semanas y le dije que sabía que esa persona que fue sospechosa en el caso de Maddie era su hijo (Dije sobre Martin Ney).

Mi abusador tiene el mismo apellido y él es alemán también.

Le dije que el estaba involucrado en secuestro de niños (mi padre me dijo eso..)

Le dije que sabía que me hizo más daño que del que puedo acordarme.

Sus reacciones fueron muy sospechosas, él estaba muy nervioso, estresado y me pregunto quién era (él no me reconoció) y que cómo podría saber eso, y al final me golpeó en la cara.

Para finalizar, argumenta que tiene "algunas razones más para pensar" que puede ser Madeleine pero "ha escrito las más importantes".