Joe Biden llama "estúpido hijo de puta" a un periodista de Fox News

El pasado lunes el presidente estadounidense Joe Biden llamó "estúpido hijo de puta" a un periodista de la cadena conservadora Fox News durante un acto en la Casa Blanca.

El insulto de Biden iba dirigido al reportero Peter Doocy tras su pregunta sobre si creía que la inflación en Estados Unidos podía suponer un "lastre político" para su partido en las elecciones legislativas que se celebrarán en noviembre en el país.

Un micrófono encendido recogió el insulto

Se desconoce si el presidente se dio cuenta de que su micrófono seguía encendido, puesto que hizo su comentario cuando los periodistas estaban ya abandonando la Sala Este de la Casa Blanca. "Es un gran recurso, más inflación", dijo sarcásticamente Biden, antes de añadir: "Vaya un estúpido hijo de puta".

Biden llamó para disculparse

Después de este momento, Doocy confirmó que Biden le había llamado y ambos habían hecho las paces. "Me llamó a mi celular y me dijo, 'No ha sido nada personal, amigo'. Y hablamos del tema, y de seguir adelante", afirmó Doocy.

Así mismo, el periodista le dijo a Biden que él siempre intentaría "preguntarle algo diferente que los demás", a lo que el presidente le respondió: "Tienes que hacerlo".

Doocy ha protagonizado varios intercambios tensos con la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, debido a que sus preguntas reflejan la tendencia conservadora de Fox News y en ocasiones parten de premisas basadas en la desinformación.