Israel admite que mató de forma "no intencionada" a los cooperantes de José Andrés y anuncia una investigación

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han expresado sus condolencias a la ONG World Central Kitchen y a todos los países "aliados" que han perdido a algún ciudadano en el ataque contra un convoy de esta organización en la Franja de Gaza, un "grave incidente" que las autoridades israelíes han prometido investigar "a fondo" y de manera "transparente".

El portavoz del Ejército, Daniel Hagari, ha asegurado en un vídeo que había hablado con el fundador de WCK, el chef español José Andrés, para trasladarle personalmente sus condolencias. Según Hagari, los cooperantes fallecidos en el ataque estaban cumpliendo una "misión vital", la de "llevar comida a personas necesitadas".

Murieron siete cooperantes extranjeros y, "como un Ejército profesional comprometido con el Derecho Internacional", las FDI han abierto ya una investigación "al máximo nivel" para "entender las circunstancias de lo ocurrido y (saber) por qué ocurrió".

Será, en palabras de este portavoz, una investigación "profesional" e "independiente". "Nos ayudará a reducir el riesgo de que este tipo de casos ocurran de nuevo", ha afirmado Hagari, que no ha adelantado qué pudo pasar para que Israel terminase bombardeando un convoy del que, según la ONG, había sido informado con anterioridad.

Netanyahu admite que Israel los mató de forma "no intencionada"

Poco después el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se ha pronunciado en la misma línea y ha admitido que el Ejército israelí mató de forma "no intencionada" a los siete trabajadores humanitarios. "Por desgracia, en el último día hubo un caso trágico en el que nuestras fuerzas alcanzaron de forma no intencionada a gente inocente en la Franja de Gaza", dijo Netanyahu en un mensaje.

El primer ministro ha reiterado que el suceso será investigado de forma exhaustiva, y defendió que este tipo de cosas "suceden en la guerra". "Haremos todo lo posible para que no vuelva a suceder", ha añadido.

Críticas a Israel por el ataque mortal contra cooperantes

El ataque de fuerzas israelíes a un convoy de la organización humanitaria World Central Kitchen (WCK) ha motivado las críticas de diferentes países, que piden cuentas al Gobierno hebreo.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha exigido este martes a Israel que aclare las circunstancias del ataque a la ONG del chef español José Andrés y se declaró "horrorizado".

El Gobierno del Reino Unido ha expresado su profunda preocupación por la noticia de la muerte de un cooperante británico entre los siete fallecidos y recordó: "ya instamos a Israel a hacer más para proteger a los civiles y permitir que la ayuda humanitaria llegue a Gaza", declaró la ministra de Educación, Gillian Keegan, a la BBC.

Otro de los Gobiernos directamente concernidos, el de Australia, dijo por boca de su primer ministro, Anthony Albanese, que ha pedido a Israel "rendir cuentas" por la muerte de una trabajadora humanitaria.

El Ejecutivo de Camberra ya ha contactado "directamente" con el Gobierno israelí para esclarecer este suceso "completamente inaceptable" y que va "más allá de cualquier circunstancia razonable", explicó Albanese a periodistas en la ciudad de Brisbane.

"Australia espera una total rendición de cuentas por la muerte de trabajadores humanitarios que es inaceptable", remarcó el mandatario al insistir en que se trata de "una tragedia que nunca debió ocurrir".

En cuanto a Polonia, su ministro de Exteriores, Radoslaw Sikorski, informó este martes de que ha exigido a Israel explicaciones en torno al ataque y añadió que su país "no aprueba que no se respete el derecho internacional humanitario y no se proteja a los civiles, incluidos los trabajadores humanitarios"

Bélgica criticó hoy el "inaceptable" asesinato por parte de Israel de siete trabajadores de la organización humanitaria World Central Kitchen (WCK) y subrayó que "incluso en tiempos de guerra, hay reglas".

Entre otros, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China Wang Wenbin declaró en rueda de prensa que su país se opone "a cualquier acto que perjudique a los civiles, dañe las instalaciones civiles y viole el derecho internacional".

Y el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, pidió una investigación del ataque a los vehículos de WCK. "A pesar de todas las exigencias de proteger a los civiles y a los trabajadores humanitarios, vemos nuevas víctimas inocentes".

Hamás e Irán condenan los "asesinatos" israelíes

Entre los rivales de Israel el grupo islamista palestino Hamás condenó el ataque israelí y dijo que la noticia confirma "la política de asesinatos sistemáticos" de Israel.

"Este crimen confirma que la ocupación sigue insistiendo en su política de asesinatos sistemáticos contra civiles indefensos y contra los equipos internacionales de ayuda y organizaciones humanitarias", dijo el grupo en un comunicado.

Por su parte, el Gobierno de Irán condenó este martes el ataque contra World Central Kitchen, que atribuyó al "ejército terrorista sionista (israelí)", un hecho que "merece una condena mundial", dijo el portavoz de Exteriores, Naser Kananí, en la red social X.

"Este crimen confirma una vez más que el régimen de ocupación israelí todavía planea imponer el hambre, crear una hambruna y el asesinato organizado de civiles indefensos", dijo el diplomático, quien ofreció sus condolencias a las familias de los fallecidos.