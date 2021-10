Hallan a un hombre ahogado en la playa con un billete de lotería premiado

La policía de Michigan ha hallado el cadáver de un hombre con un billete de lotería premiado en su bolsillo. Según informa el canal ABC12, los agentes apuntan a que Gregory Jarvis, de 57 años, se habría ahogado en la playa al salir a navegar.

Ganó el premio gordo e intentó cobrarlo

A mediados de septiembre, Jarvis había ganado el premio gordo, 45.000 dólares, al jugar a "The Jack" en el Blue Water Inn en Casville, Michigan. "Estaba super emocionado", dijo la propietaria del local, Dawn Talaski, al canal de noticias estadounidense. Él volvió a la semana a celebrarlo invitando a la gente a rondas de bebidas, pero aún no había cobrado el premio porque no tenía la documentación necesaria. La Comisión de la Lotería de Michigan asegura que los ganadores de premios de más de 600 dólares tienen que presentar su identificación con foto y su tarjeta de la seguridad social para poder cobrar el premio. "No podía cobrarlo porque no tenía tarjeta de la Seguridad Social, así que solicitó una nueva", explicó Talaski.

Se ahogó mientras navegaba por un golpe en la cabeza

El hombre solía frecuentar el sitio, aseguró la propietaria del establecimiento: "Era un tipo muy agaradable, estaba aquí todos los días". Cuando pasó un tiempo sin que apareciera por el local, los trabajadores se extrañaron. "A veces está en el norte trabajando, no vino aquí en toda la semana y pensamos que algo iba mal", afirmó Talaski, que añadió que el jefe de Jarvis se había presentado días más tarde en el bar para decir que no se había presentado en el trabajo.

A los pocos días, su cuerpo fue hallado en la playa privada de Caseville. Un hombre alertó a la policía de un cadáver al lado de un barco, el cuál confirmaron que era de Gregory Jarvis. "Creemos que estaba atando su barco, se resbaló y se cayó, se golpeó la cabeza, y así fue cómo terminó en el agua", afirma Kyle Romzek, jefe de policía de Caseville. Cuando su departamento hayó billete premiado, realizaron una investigación más profunda y descartaron la hipótesis de que fuera un asesinato. La autopsia reveló que Jarvis tenía lesiones en la cabeza a consecuencia de un golpe en el barco y que se ahogó.

Tenía planes para el dinero

Dawn Talaski aseguró a la ABC12 que Jarvis había hecho ya algunos planes para invertir el dinero. "Planeaba coger ese dinero e ir a ver a su hermana y a su padre en Carolina del Norte", señaló Talaski. El billete premiado ha sido entregado ya a los familiares de Gregory Jarvis.