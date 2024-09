Gafas, trajes o entradas para Taylor Swift: los regalos que han puesto a Starmer en el ojo del huracán

Keir Starmer (1962) se convirtió en primer ministro de Reino Unido después de que el Partido Laborista ganase las elecciones el pasado mes de julio, poniendo fin a 14 años de mandato conservador.

Poco le ha durado la gloria a Starmer. En menos de cuatro meses su popularidad y credibilidad van en picado. Así lo evidencian las encuestas del Reino Unido, pues más del 45% de los británicos ya han labrado una opinión negativa del primer ministro, según recoge un sondeo de Survation.

La reciente vinculación con aceptar regalos gratis valorados en grandes cifras ha hecho que la credibilidad del pueblo británico disminuya respecto al mandato de Starmer y su equipo de Gobierno. Unos 120.000 euros en regalos recibidos los últimos meses, entre ellos entradas para ver a Taylor Swift, los partidos del Arsenal y ropa o gafas de diseño son algunos de los presentes personales que Starmer ha aceptado.

Las estimaciones apuntan a que, tanto él como los miembros de su equipo, han podido recibir unos 360.000 euros en regalos en los últimos años. Esto ha hecho que Starmer se haya visto obligado a no aceptar más donaciones, ni para ropa ni para ver a su equipo, sobre todo después de que las críticas no hagan otra cosa que aumentar. “Son unos hipócritas”, afirmaron miembros conservadores según recoge la BBC.

Y es que, aunque las donaciones se hayan producido dentro de la legalidad, no les esgrime de que su credibilidad frente al pueblo británico no sea la misma. “La gente está pasando apuros en este país y no queremos que crean que vivimos vidas muy diferentes a las de ellos”, declaró Lisa Nandy, secretaria de Cultura, a la BBC intentando poner fin a la controversia.

El hombre que ofrece regalos a Starmer

Pero, ¿de quién vienen los regalos que ha recibido Starmer? Todos los focos apuntan a Lord Waheed Alli, un hombre de 59 años que entró en la Cámara de los Lores en la década de los 90. Se le conoce como uno de los pocos políticos musulmanes homosexuales en el mundo que ostentan cargos de este calibre, motivo por el que pasó a la historia en 1998 por ser el primero en el Parlamento británico.

Desde su llegada a la política ha intentado defender los derechos de los homosexuales y ha contribuido con cientos de miles de euros al Partido Laborista, del que es miembro. Pero sus actuaciones no solo se han quedado ahí, sino que las últimas cifras donadas por Lord Alli han ido a parar a Starmer y también a su mujer, Victoria Starmer.

Con una fortuna estimada en más de 240 millones de euros, Alli ha puesto en un compromiso a Keir Starmer con sus donaciones, hasta el punto en el que el primer ministro ha estado intentando echar balones fuera de cara a la Conferencia Nacional Laborista celebrada esta semana, la primera desde su victoria electoral.