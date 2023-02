Francisco denuncia que la muerte de Benedicto XVI fue "instrumentalizada"

El Papa Francisco ha denunciado este domingo que la muerte de Benedicto XVI "ha sido instrumentalizada" por parte de "gente sin ética". Lo ha hecho en un avión de regreso de un viaje por África central al que ha sido acompañado, como es habitual, por periodistas de todo el mundo.

"La muerte de Benedicto ha sido instrumentalizada por personas que se quieren llevar el agua a su propio molino. Diría que son gente sin ética, son gente de partido no de la Iglesia... se ve por todas partes, la tendencia a convertir las posiciones teológicas en partidos", ha explicado el Santo Padre que también ha negado que su antecesor fuera "una persona amargada".

Francisco ha explicado que Benedicto fue una persona que "siempre estaba a mi lado, me apoyaba y si tenía alguna dificultad, me lo decía y lo hablábamos", e incluso ha contado alguna anécdota con él.

"Una vez hablé sobre el matrimonio de personas homosexuales, sobre el hecho de que el matrimonio es un sacramento y que no podemos hacer un sacramento, pero que hay una posibilidad de asegurar la propiedad a través del derecho civil, que empezó en Francia... cualquier persona puede hacer una unión civil, no necesariamente una pareja. Ancianas jubiladas, por ejemplo... porque se pueden ganar muchas cosas. Una persona que se cree un gran teólogo, a través de un amigo del Papa Benedicto, acudió a él y presentó la denuncia contra mí. Benedicto no se asustó, llamó a cuatro cardenales teólogos de primera fila y les dijo: explíquenme esto y me lo explicaron. Y así terminó la historia".