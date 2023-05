Erdogan se postula como ganador en Turquía ante las acusaciones de la oposición

Los primeros resultados no oficiales publicados dan al actual presidente, Recep Tayyip Erdogan, una clara ventaja (51%), sobre su principal rival, Kemal Kiliçdaroglu (43%) con un 70% de los votos ya escrutados, según informa la agencia de noticias oficial turca, Anatolia.

Estos datos distan enormemente del 56,67% que otorgaba Anatolia a Erdogan con el 17% de votos escrutados. Con ese porcentaje de escrutinio Kiliçdaroglu obtenía un 37,41% de votos.

Este domingo a las 17.00 horas (16.00, hora peninsular española) han cerrado las urnas de los comicios, los primeros en los veinte años que lleva Recep Tayyip Erdogan en el poder en los que la oposición parece tener opciones reales de desplazarlo.

Si ningún candidato logra más del 50% de los votos se celebrará una segunda vuelta entre los dos más votados el próximo 28 de mayo para decidir al presidente del país.

La oposición acusa de manipulación

Un portavoz del Partido Republicano del Pueblo (CHP), Faik Öztrak, ha reprochado este domingo a la agencia de noticias estatal turca, Anatolia, su "manipulación" tras la publicación de resultados no oficiales parciales de las elecciones presidenciales de este domingo en la que aparece como ganador el actual presidente, Recep Tayyip Erdogan.

"La agencia Anatolia está haciendo su tradicional manipulación por última vez. Parece que la participación ha alcanzado niveles récord", ha afirmado Öztrak en declaraciones recogidas por el portal de noticias Bianet.

Öztrak ha destacado que "los datos que nos llegan son muy positivos". "Vamos a empezar a anunciar resultados cuando el número de urnas abiertas sea significativo", ha asegurado.

También el excopresidente del Partido Democrático de los Pueblos (HDP), Selahattin Demirtas, quien cumple pena de cárcel, ha advertido de que no se debe confiar en los resultados de Anatolia. "No creáis los datos de la Agencia Anatolia. Recordad las elecciones de 2019. Quienes recordáis, explicádselo a quienes no lo recuerdan", ha indicado Demirtas en Twitter.

Demirtas se refería a la falta de información sobre los resultados de las elecciones locales de 2019 por la que fue señalada la agencia de noticias Anatolia por intentar favorecer al partido gubernamental, el Partido Justicia y Desarrollo (AKP).

El representante del HPD ante el Consejo Supremo Electoral, Mehmet Rüstü Tiryaki, ha cargado también contra Anatolia. "No confiéis en su información. Queremos que la gente confíe en los partidos de la oposición", ha apuntado.

En respuesta, un portavoz del AKP de Erdogan, Ömer Çelik, ha criticado a la oposición. "Son acusaciones muy graves. Están atacando a la Agencia Antolia y declarando un resultado electoral. Es un enfoque dictatorial. Es un intento de asesinar la voluntad nacional", ha reprochado Çelik.

"Incluso antes de que se termine el recuento, de repente, los portavoces y alcaldes de la oposición aparecen en televisión y, como siempre, dicen que la Agencia Antolia está manipulando los datos. La Agencia Anatolia obtiene sus datos de personas reales", ha argumentado. "Solo la gente nos puede dar el poder y solo la gente nos puede quitar", ha remachado Çelik.