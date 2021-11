Una enfermera revela lo que suelen decir los pacientes antes de morir

Una enfermera que trabaja en la unidad de cuidados paliativos de un hospital ha revelado en sus redes sociales, concretamente en una cuenta de TikTok que se ha creado, qué es lo que suelen decir los pacientes que están a punto de fallecer y cómo suelen despedirse.

Julie McFadden ha explicado que lleva alrededor de cinco años acompañando a personas en sus últimas horas de vida y que casi todas tienen un patrón común en su forma de comportarse: "La mayoría de la gente dice 'te amo' o llaman a su padre o madre, quienes por regla general ya han fallecido".

Según ha contado 'The Sun', su iniciativa en redes sociales se ha convertido en un éxito, ya que intenta visibilizar y desmitificar situaciones que ocurren, pero que no son normales aunque lo parezcan: "Son normales y no son dolorosos ni incómodos. Nuestros cuerpos se cuidan a sí mismos al final de la vida; cuanto menos intervenimos, mejor".

McFadden tiene más de 454.000 seguidores en su perfil de TikTok y casi cuatro millones de 'Me gusta'.