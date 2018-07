EEUU envía seis cazas y 300 militares a Turquía para acelerar la lucha contra el Estado Islámico

El despliegue en la base aérea de Incirlik permitirá más cercanía a los objetivos militares contra el Estado Islámico y, por tanto, será esencial a la hora de intensificar los bombardeos. Desde hace un año, la coalición internacional liderada por Estados Unidos ataca desde el aire posiciones del IS en Siria e Irak.

ATACAR POSICIONES DEL IS EN SIRIA E IRAK

Estados Unidos anunció la llegada de seis cazas F-16 y 300 militares a la base aérea turca de Incirlik para intensificar los ataques contra el Estado Islámico (IS) en Siria e Irak.

El capitán de Marina y portavoz del Pentágono, Jeff Davis, explicó que este despliegue permitirá más cercanía a los objetivos militares contra el IS y, por lo tanto, será esencial a la hora de intensificar los bombardeos contra el IS. Los cazas se han desplazado a Turquía desde la base aérea de Aviano (Italia). Turquía accedió recientemente a que cazas y militares estadounidenses operen desde su territorio para atacar posiciones del IS.

Desde hace un año, la coalición internacional liderada por Estados Unidos ataca desde el aire posiciones del IS en Siria e Irak, con el objetivo de que sobre el terreno los aliados de Washington avancen posiciones y aseguren las posiciones ganadas. Pese al apoyo aéreo, los yihadistas del IS siguen manteniendo el control de vastas extensiones de terreno en Siria e Irak y siguen poniendo en jaque a las fuerzas armadas iraquíes.

La base aérea de Incirlik es parte de la red de bases de la OTAN, y en ella ya estaban desplegados unos 1.800 militares estadounidenses. Hasta el momento, Estados Unidos había utilizado la bases para realizar ataques o misiones de inteligencia con drones.