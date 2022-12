Detienen en Alemania a 25 ultraderechistas acusados de planificar un golpe de Estado

Las autoridades alemanas han detenido a 25 ultraderechistas del movimiento Ciudadanos del Reich acusados de planificar un golpe de Estado. E informan que pretendían usar medios militares.

22 de los detenidos son de origen alemán y de los otros 3 seguidores son dos alemanes y un ruso. Los arrestos han sido en los estados federados de Baden-Wurtemberg, Bavaria, Berlín, Hesse, Baja Sajonia, Sajonia y Turingia, y otros dos en Austria e Italia. Además, se han realizado 130 registros en 130.

Según ha denuncia la Fiscalía, habrían creado un grupo terrorista que pretendían instaurar un estado inspirado en el Reich de 1871.

¿Quiénes forman este grupo terrorista?

52 hombres y mujeres, algunos de ellos ex militares de élite y hasta una ex diputada de Alternativa para Alemania, pertenecían a este grupo. El cabecilla que pretendía convertirse en el líder del futuro régimen es el ex noble alemán Henrich III, de 71 años.

La Fiscalía ha apuntado que "los arrestados son sospechosos de ser miembros de una organización terrorista doméstica" e identifica al 'Príncipe Henrich XIII' y 'Rudiger' como los principales cabecillas.

Asimismo, añade que "los acusados pertenecen a una organización terrorista fundada como tarde a finales de noviembre de 2021 que tenía como objetivo derribar el orden estatal existente en Alemania y reemplazarlo con su propia forma de gobierno, que habría sido pergeñada".

Por su parte, la Fiscalía también recoge que "los miembros de la asociación son conscientes de que este proyecto sólo puede lograrse a través de medios militares y violentos contra representantes estatales, lo que incluye cometer homicidios. Los acusados están unidos por un profundo rechazo a las instituciones estatales y el orden democrático libre en Alemania". Y explican que "siguen un conglomerado de mitos conspiratorios de las llamadas ideologías Reichsburger (Ciudadanos del Reich) y QAnon".

Afirma que los arrestados "están firmemente convencidos de que Alemania es gobernada por miembros de un llamado 'Estado profundo'". Y reconoce que "según los miembros de la asociación, la liberación (del mismo) promete una intervención inminente de la 'Alianza', una sociedad superior secreta de gobiernos, servicios de Inteligencia y ejércitos de diversos estados, incluidos Rusia y Estados Unidos".

Además, sostienen que la organización terrorista planificaba un ataque "inminente". Y el escrito apunta que "la lucha contra las instituciones y representantes del Estado alemán que queden y la salvaguarda del poder serán asumidos por esta asociación y una red de compañías de seguridad alemanas fundadas por ella".

La asociación es consciente de que habría muertes

"Esta eliminación violenta del Estado constitucional democrático, también a nivel de las comunidades, distritos y municipalidades, debía ser llevada a cabo por miembros de su 'brazo militar'. La asociación es consciente de que habría muertes, si bien al menos acepta este escenario como paso intermedio necesario para lograr el 'cambio de sistema a todos los niveles' que busca", declaran.

Por ello, reconocen que este grupo ultraderechista pretendía instaurar un "gobierno militar de transición" que "negocie el nuevo orden en Alemania con las potencias aliadas victoriosas en la Segunda Guerra Mundial, en línea con la clásica narrativa del Reich". "Desde el punto de vista de la asociación, el principal contacto para estas negociaciones es Rusia. El acusado 'Príncipe Heinrich XIII' ya ha contactado con representantes de Rusia y Alemania, si bien, según las investigaciones, no hay indicaciones de que las personas contactadas hayan respondido positivamente a sus peticiones", revelan.

Para conseguir su objetivo, "el principal foco de los esfuerzos de reclutamiento eran miembros del Ejército y la Policía".