Decenas de muertos y heridos en un ataque ruso contra Kiev

Un nuevo ataque masivo ruso mediante misiles de diversos tipos han impactado en ciudades de Dnipró, Krivói Rog, Solviansk y Kramatorsk. Kiev también ha recibido alguno de estos misiles, dejando al menos 10 muertos y 35 heridos y dañando el hospital infantil Ojmadit que Zelenski ha señalado como "uno de los más importantes no sólo de Ucrania, sino también de Europa"

El alcalde de la capital ucraniana, Vitali Klichkó, ha informado a través de Telegram que los pacientes del hospital infantil alcanzado por un misil ruso estaban siendo evacuados a hospitales municipales.

Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha informado en Telegram "El hospital ha resultado dañado por un ataque ruso, con personas atrapadas entre los escombros, y se desconoce el número exacto de heridos y muertos".

Zelenski recalcó que Rusia no puede alegar que no sabe hacia dónde vuelan sus misiles y debe "rendir cuentas plenamente por todos sus crímenes: contra las personas, contra los niños, contra la humanidad en general". "Es muy importante que el mundo no guarde silencio sobre esto ahora y que todo el mundo vea lo que es Rusia y lo que está haciendo", insistió.

Según Popko, como consecuencia del impacto de un misil sobre Kiev, se registró la caída de fragmentos en siete distritos de la capital, en los que resultaron dañados un edificio de oficinas, garajes, automóviles y una casa particular, además de provocar incendios en edificios residenciales y locales de una empresa.

Además del ataque de Kiev, Rusia ha vuelto a lanzar misiles sobre otras ciudades ucranianas, como Krivói Rog, Dnipró, en el centro-este del país, Solviansk y Kramatorsk, en la región oriental de Donetsk. Según Zelenski, Rusia lanzó más de 40 misiles de diverso tipo sobre estas ciudades.

Ataque ruso masivo en Krivói Rog y Dnipró

Al menos diez personas han fallecido en el ataque ruso masivo contra la ciudad Krivói Rog, en el centro-este de Ucrania y la ciudad natal del presidente ucraniano. El alcalde de la ciudad, Oleksandr Vilkul, ha escrito en su canal de Telegram en tiempo real y actualizando, el número de muertos y heridos por el ataque masivo con misiles del que dice que "hubo varios impactos", incluyendo un edificio administrativo de una empresa industrial de Krivói Rog.

Entre los fallecidos se encuentran seis mujeres y cuatro hombres, añadió Vilkul en otro mensaje, en el que actualizó también el número de heridos, que aumentó de 31 a 41 en pocas horas.

En Dnipró, un hombre ha fallecido y seis personas han resultado heridas, una de ellas gravemente, ha señalado en Telegram el jefe de la Administración Militar Regional de Dnipropetrovsk, Serguí Lysak.

"El mundo entero debe emplearse a fondo para poner fin de una vez a los ataques rusos. Matar es lo que hace (el presidente ruso, Vladímir) Putin. Sólo juntos podremos lograr la paz y la seguridad verdaderas", recalcó una vez más.

Los cambios en las declaraciones de Rusia

El Ministerio de Defensa de Rusia en un primer momento ha negado el ataque deliberado contra objetivos civiles en Ucrania durante el bombardeo masivo. Argumentando, que las múltiples fotografías y vídeos publicados desde Kiev "sólo confirman que las destrucciones han sido ocasionadas por la caída de un misil antiaéreo ucraniano", lanzado dentro de la ciudad.

Defensa también denunció que "este tipo de histerias del régimen de Kiev suceden siempre en vísperas de cada nueva cumbre de sus patrocinadores de la OTAN", en referencia a la reunión de la Alianza que arrancará mañana en Washington. "El objetivo de este tipo de provocaciones es garantizar el financiamiento del régimen de Kiev y continuar la guerra hasta el último ucraniano" añadió el mando ruso.

Pasadas las horas de esta mañana, ha confirmado que el bombardeo masivo buscaba dañar las empresas de la industria militar y bases aéreas ucranianas en respuesta a los intentos de Kiev de dañar objetivos energéticos y económicos rusos. Las Fuerzas Armadas de Rusia han lanzado entonces, un ataque masivo con armas de alta precisión y largo alcance contra objetivos de la industria militar de Ucrania y las bases aéreas del Ejército ucraniano. Exitosos, defensa añade que "los objetivos fueron alcanzados y destruidos".

Las autoridades ucranianas denunciaron hoy la muerte de al menos 21 civiles, diez en Kiev, otros diez en Krivói Rog, en el centro oeste e Ucrania, y otro en la región de Dnipró, a consecuencia del lanzamiento de los misiles rusos.