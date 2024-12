Se cumplen 20 años de la mayor catástrofe natural del siglo XXI: el tsunami del océano Índico

El 26 de diciembre de 2004 se produjo el tsunami del Océano índico, la mayor catástrofe natural del silo XXI, que dejó más de 220.000 muertes entre 14 países (170.000 solo en Indonesia) y daños materiales por valor de 13.000 millones de euros. El tsunami se produjo por un terremoto submarino de magnitud 9.1.

Olas de 50 metros de altura a 800 kilómetros por hora

El informe publicado en 2006 por la Coalición para la Evaluación del Tsunami explica el impacto de la catástrofe natural en las diferentes zonas afectadas. Por ejemplo, India tuvo que reconstruir gran parte de su sector pesquero, en Tailandia y Maldivas el turismo se vio trágicamente afectado... Pero en lugares como la provincia indonesia de Aceh se puso fin a más de tres décadas de conflicto armado entre las guerrillas y el Gobierno tras alcanzar un acuerdo de paz en Helsinki un año después.

La provincia de Aceh fue, sin duda, la más afectada. Olas de hasta 50 metros de alturas y que llegaron a desplazarse a 800 kilómetros por hora alcanzaron Banda Aceh a los veinte minutos del comienzo del seísmo. "Una de las estadísticas más difíciles de asumir es que la provincia de Aceh fue alcanzada por olas de hasta 50 metros de altura que inundaron la provincia desde la costa hasta tres kilómetros al interior" relataba una evaluación posterior la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica.

El seísmo, que comenzó a las 7:58 llegó durante la hora y media siguiente a Sri Lanka (35.000 muertos) y Tailandia (8.200 muertos). Dos horas después llegó a India, dejando más de 16.200 muertos. Incluso Sudáfrica, a 8.000 kilómetros del epicentro, percibió el impacto siete horas después: murieron dos personas.

En aquella época, internet no estaba casi desarrollado

Una tercera parte de las víctimas de las zonas más afectadas eran menores de edad. La oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR) ha recordado que se rompió la falla de mayor longitud jamás registrada: 1500 kilómetros, más larga que el estado de California.

En aquellos momentos "el acceso a Internet no estaba tan ampliamente disponible. Y la difusión de esa información a través de la web, en particular para la gestión de desastres, estaba en tela de juicio debido a su velocidad y poca fiabilidad en ese momento" ha explicado el director ejecutivo del Centro de Desastres del Pacífico (PDC), Ray Shirkhodai. Además, el primer aviso llegó por fax un día festivo "por lo que igual no había gente en la oficina cuando llegó" ha añadido.

Los sistemas de alerta son mayores y más sofisticados

La situación en las zonas afectadas ha mejorado. En Tailandia se han instalado dos estaciones de detección de tsunamis, mientras que el sistema malasio cuenta con 83 sirenas desplegadas por todo el país que se activan con el servicio de mensajes SMS y alertas de medios.

El responsable del PDC, aunque reconoce que los servicios han mejorado, avisa de que "los sistemas de alerta temprana para riesgos múltiples siguen estando fuera del alcance de la mayoría de la población mundial".

"Algunas escuelas están ubicadas muy cerca del mar, pero la preparación para desastres está completamente ausente" ha dicho en una entrevista a BenarNews. Por su parte, el director de la Agencia de Planificación del Desarrollo de Aceh, Ahmad Dadek, ha asegurado que "nuestro índice de resiliencia (capacidad de recuperación post-catástrofe) sigue siendo muy bajo".

Todos coinciden en que el peligro más grande es la incapacidad de las autoridades para concienciar a la población de que una catástrofe así puede volver a ocurrir.