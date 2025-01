Las críticas de Donald Trump a España: de país BRIC a una aportación "muy baja" de la OTAN

¿Ignora Donald Trump la posición de España en el mundo? ¿o ha querido situar a España en un lugar impropio para un aliado de la OTAN? Estas son las preguntan que surgen tras la respuesta que el nuevo presidente de los Estados Unidos dio a un periodista sobre qué podemos esperar de los países de la OTAN que hacen una aportación de menos del cinco por ciento la Alianza Atlántica

"Creo que España está muy por debajo. Y, sin embargo, son de los BRICS. (...) Y, si los BRICS quieren hacer eso, está bien, pero vamos a imponer al menos un arancel del cien por cien a los negocios que hagan", declaró Trump.

Así, Trump calificó de exigua la aportación de España en defensa y de ser un país de los BRICS. Pero, ¿qué significa ser un país BRICS?

¿Qué es un país BRICS?

Con la respuesta que ofreció Trump, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confundió a España con un miembro de los BRICS, una organización multilateral que agrupa a diversas economías emergentes y que se ha constituido como un espacio internacional alternativo al G7-, y ha prometido imponer aranceles del cien por cien a dicho grupo.

Las siglas de los BRICS provienen de sus países fundadores: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, si bien actualmente está compuesto por once miembros plenos, que incluyen a Arabia Saudí, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Irán e Indonesia. También cuenta con varios países socios.

El Gobierno evita el choque con la Administración Trump

Ante este error del nuevo presidente estadounidense, cometido ayer justo en el día en que juraba su cargo, el Gobierno se ha mantenido al margen, eludiendo la confrontación y manteniendo que es "un socio fiable" y que hará todo lo posible para continuar teniendo una relación estratégica con Estados Unidos.

Es el mensaje que ha dado la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, quien ante el error de Trump se ha limitado a señalar que "evidentemente España no es un BRICS, no es un país emergente" y ha dicho que no sabía si fue una confusión o no.

Sobre la amenaza de subir aranceles, ha recordado que en la última década se han duplicado los intercambios comerciales entre los dos países y ha insistido en que España es el "principal motor" económico de la UE, reiterando además el compromiso "absolutamente claro y firme" con la OTAN al recordar que es el octavo país contribuyente de los 32 que integran la alianza.

Y desde la derecha han aprovechado la equivocación de Trump para cargar contra el Ejecutivo, de manera que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha señalado que se encargará "personalmente" de demostrar que España no es parte de los países BRICS (asociación de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica).

Trump cesa como asesor al chef español José Andrés

Tras llegar al poder, Trump ha comenzado una revisión de su equipo de un millar de nombramientos hechos por el anterior presidente, Joe Biden. Entre ellos, está el puesto que tenía como asesor presidencial en deportes, ejercicio físico y nutrición el chef español José Andrés, que ha sido cesado por parte de Trump.

"Nuestro primer día en la Casa Blanca no ha terminado", dijo Trump en X al anunciar la destitución del famoso chef y fundador de la ONG World Central Kitchen. Los despidos de los designados de la administración anterior obedecen a que" no están alineados con nuestra visión de Hacer a Estados Unidos grande otra vez", dijo Trump.