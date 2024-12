Cristina Díaz, una de los 45 españoles atrapados en Mayotte: "Pensaba que me moría"

Cristina Díaz, natural de Tembleque (Toledo) -aún en shock tras el paso del ciclón Chido- asegura que todos los españoles que conoce afortunadamente están bien, que no tienen agua ni luz desde hace días, que hay colas kilométricas para conseguir un poco de comida y agua y que ha comenzado el pillaje en las calles. Explica en un audio de voz enviado a su familia que casi toda la población del archipiélago de Mayotte vive en chabolas, por lo que la destrucción es máxima, y que ella ha tenido mucha suerte porque su vivienda es de ladrillo. Pese a ello, Cristina cuenta que el techo de su habitación voló con ella dentro y que no sabe cuándo podrá regresar a España porque los fuertes vientos han hecho caer la torre de control del aeropuerto. "Pensaba que me moría", añade.

Esta joven española de 34 años, que vive en la comuna francesa de Dzaoudzi, describe el caos y la incertidumbre en las calles de Mayotte. "No tenemos luz, no tenemos internet, pero tenemos comida y agua", explica Cristina Díaz desde el archipiélago francés.

Exteriores confirma que los 45 españoles atrapados en Mayotte están bien

Exteriores confirma que los 45 españoles inscritos en el Registro de Matrícula Consular de Mayotte están fuera de peligro. Según fuentes del Ministerio que dirige José Manuel Albares, el Consulado en París ha iniciado ya ha contactado con ellos para poder prestarles la asistencia que necesiten. "El Consulado General está en contacto con la colonia española y confirma que, por el momento, todos están bien. En cuanto se restablezca el funcionamiento del aeropuerto será posible volar a la isla de la Reunión y allí tomar vuelos comerciales a Europa", afirma el departamento de Albares.

Finalmente el presidente Macron no participará en el Consejo Europeo de mañana para viajar a la zona cero, y la presidenta de la Comisión Europea, Von der Leyen, asegura que Bruselas está lista para coordinar la ayuda de emergencia a petición de Francia.