Las citas más célebres de Nelson Mandela

Nelson Mandela, el primer presidente negro de Sudáfrica y que murió este jueves a los 95 años, fue artífice de un buen número de citas que se han convertido en símbolo de tenacidad y de lucha por la libertad, los derechos humanos y la igualdad racial.

Mandela es uno de los personajes más citados de la historia reciente, aunque durante sus 27 años en prisión (1962-1990) por enfrentarse al "apartheid", el régimen de segregación racial de la minoría blanca sudafricana, estuvo prohibido pronunciar su nombre.



Estas son algunas de sus frases más famosas:

1. "He luchado contra la dominación blanca y contra la dominación negra. He perseguido el ideal de una sociedad libre y democrática donde todas las personas vivan juntas en armonía y con igualdad de oportunidades. Es un ideal por el que espero vivir y conseguir. Pero si es necesario, es un ideal por el que estoy dispuesto a morir". (Alegato en el Juicio de Rivonia, 20 de abril de 1964)

2. "Siempre parece imposible hasta que se hace". (Cita tradicionalmente atribuida a Mandela que el propio Centro de la Memoria Nelson Mandela reconoce no saber ubicar)

3. "Solo los hombres libres pueden negociar (...). Vuestra libertad y la mía no pueden separarse". (Declaraciones de Mandela tras 21 años en prisión al renunciar a la oferta de excarcelamiento realizada por el entonces presidente, Pieter W. Botha, en febrero de 1985)

4. "Nadie nace odiando al otro por el color de su piel, su procedencia o religión. La gente aprende a odiar y, si pueden aprender a odiar, también pueden aprender a amar". (De la autobiografía "El largo camino hacia la libertad", 1994)

5."He descubierto que tras subir una montaña, sólo encontramos más cumbres que escalar". (De la autobiografía "El largo camino hacia la libertad", 1994)

6. "Nunca, nunca, nunca más deberá volver a sufrir esta hermosa tierra la opresión de un hombre sobre otro". (Discurso de su toma de posesión como presidente, 10 de mayo de 1994).

7. "En mi país, primero vas a la cárcel y luego te conviertes en presidente". (De la autobiografía "El largo camino hacia la libertad", 1994)

8. "Nunca he considerado a ningún hombre superior a mí, ni dentro, ni fuera de la cárcel". (Carta al general Du Preez, comisario de Prisiones, desde la cárcel Robben Island, en Ciudad del Cabo. 12 de julio de 1976).

9. "Aprendí que el valor no es la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. Un hombre valiente no es aquel que no siente miedo, sino el que se sobrepone a él". (De la autobiografía "El largo camino hacia la libertad", 1994)

10. "La grandeza de la vida no consiste en no caer nunca, sino en levantarnos cada vez que caemos". (De la autobiografía "El largo camino hacia la libertad", 1994)

11. "Luchar contra la pobreza no es un asunto de caridad, sino de justicia". (Discurso en la Plaza Mary Fitzgerald de Johannesburgo, el 2 de julio de 2005, en un acto contra la pobreza).

12. "La muerte es algo inevitable. Cuando un hombre ha hecho lo que creía necesario por su pueblo y su país, puede descansar en paz. Creo que yo he cumplido ese deber, y por eso descansaré para la eternidad". (Extracto de una entrevista para el documental "Mandela", 1994).